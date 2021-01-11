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喉嚨卡卡、吞嚥困難當心食道癌上身！　愛吃這些食物快戒掉

By 健康醫療網／記者林怡亭報導, 健康醫療網
2021/01/11 13:00
喉嚨卡卡、吞嚥困難當心食道癌上身！　愛吃這些食物快戒掉

喉嚨卡卡、吞嚥困難當心食道癌上身！　愛吃這些食物快戒掉

【健康醫療網／記者林怡亭報導】當吞嚥食物時，你也會感到喉嚨卡卡嗎？小心除了可能是胃食道逆流引起，也恐是食道癌徵兆。一名50歲婦人日前進食時感到喉嚨卡卡，且帶有點沙啞，起初以為是胃食道逆流導致，自行吃了好幾個月的苦茶油伴麵線，以為能改善症狀，沒想到卻開始有嗆咳症狀，就醫檢查發現食道有顆有顆約8公分的腫瘤，經切片及安排相關檢查後確診為食道癌第三期，經由醫師進行食道支架放置術後，也同步進行電療及化療等療程。

食道癌初期症狀不明顯　發現多已是晚期

當吞嚥食物時，你也會感到喉嚨卡卡嗎？小心除了可能是胃食道逆流引起，也恐是食道癌徵兆。

南投醫院院長、肝膽腸胃科醫師洪弘昌指出，食道癌初期無明顯症狀，但等到出現喉嚨異物感、吞嚥疼痛、吞嚥困難，甚至上腹部灼熱感、體重減輕等症狀時，大多都已是晚期，不得輕忽嚴重性。

支架置放舒緩吞嚥困難　助癌患完成化療療程

洪弘昌醫師解釋，若晚期的食道癌無法接受手術治療時，可採以在食道腫瘤壓迫處放置支架，藉由撐開緩解腫瘤導致的食道狹窄，不僅能舒緩吞嚥困難，也在不影響外觀下，順利進食；尤其癌症患者得接受化療所引起的噁心、嘔吐等副作用，這時更應攝取足夠的迎想，才有體力去面對化療及放療，完成整個療程，並維持良好的生活品質。

養成良好飲食習慣　遠離食道癌找上門

此外，臨床上目前也並無醫學證實，苦茶油伴麵線能幫助減緩胃食道逆流，尤其麵線屬於澱粉類，進入身體後會轉換成酸性物質，並無改善症狀功效。洪弘昌院長強調，平時除了養成良好的飲食習慣，包括少吃含有亞硝酸鹽等醃製品、少吃刺激性食物、戒菸酒檳榔、均衡飲食等，若出現不適症狀時也應盡快就醫，才能把握黃金治療期。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/48732/
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更新時間 : 2021-01-14 12:47 GMT+08:00

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