打哈欠、吃東西咀嚼肌就痛？　當心是「顳顎關節症候群」上身

【健康醫療網／記者林怡亭報導】你也曾張口卡住感到疼痛嗎？或是在吃飯咬硬物時感到耳朵前方疼痛等現象，其實可能是顳顎關節症候群惹禍。恩主公醫院口腔顎面外科黃婷愉醫師指出，顳顎關節症候群主要是因耳朵前方的顳顎關節、周邊組織及咀嚼肌肉群疼痛功能受限所呈現的諸多症狀，大部分患者多合併肌肉方面與關節內部結構的問題。

20歲女打呵欠就疼痛 原來是顳顎關節症候群惹禍

一名20歲年輕女性，只要一打呵欠或吃東西就會疼痛，就醫檢查發現咀嚼肌群緊繃，進一步檢查則發現顳顎關節腔有些許內積液，經醫師先採以非侵入性治療，若無法改善症狀再進行關節鏡介入治療，並同時會同中醫根據咀嚼肌緊繃問題進行治療，再加上患者遵照醫師指示做物理治療及本體感知訓練，疼痛已逐漸獲得改善。

西醫先採非侵入性治療 以幫助顳顎關節恢復功能

黃婷愉醫師說明，治療上通常會先採以非侵入性的治療，以幫助恢復顳顎關節的功能，讓下顎活動不再疼痛，但肌肉方面的問題與神經肌肉協調能力、筋膜張力平衡有關，尤其面對現代人生活壓力大，加上未有運動習慣時，不僅容易影響睡眠品質，也可能引發腸胃道相關症狀，這些身體狀況都可能埋下肌肉疼痛的危險因子，此時就可藉由中醫治療，幫助改善問題。

中醫介入治療 有助身體恢復平衡

為了讓顳顎關節疾患者獲得有效治療，恩主公醫院結合口腔顎面外科與中醫跨科，並安排共同門診時段，讓中西醫發揮各自優勢並協助病患更便利就診，及早遠離疼痛困擾。曾怡嘉醫師強調，中醫會根據患者身體失常的類型，給於合適治療方式，進而改善顳顎關節的張力失衡問題，當身體重新恢復平衡後，自然相關的睡眠腸胃問題，甚至自律神經等困擾都能逐漸獲得改善。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/48706/

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