找到船了! 漁業署: 台灣友船正設法登船　救援失蹤近兩週的蘇澳籍「永裕興18號」

美方提供定翼機110年1月9日拍攝到漂流中的「永裕興18號」最新照片 (圖/漁業署) 美方提供定翼機110年1月9日拍攝到漂流中的「永裕興18號」最新照片 (圖/漁業署)

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）漁業署今天(11日) 說，台灣友船上午已找到失聯將近半個月的蘇澳籍「永裕興18號」鮪釣漁船，目前因海象不佳難以登船，正全力設法救援中。此外，美方提供永裕興18號最新位置與當地9日拍攝的照片。

圖/漁業署

漁業署稍早發布消息指出，已將美方提供之「永裕興18號」船位置，提供予前往協助救援之我國籍漁船，距離最近之友船預計可於今日上午接近美方所提供之「永」船最新船位，已請國搜中心協洽美方於馳援漁船接近「永裕興18號」附近海域時，透過定翼機等適當工具，引導搜救漁船接近該漁船，以利救援。

中央社引述漁業署副署長王正芳最新消息指出，前往協助救援的台灣漁船，上午已經到達美方所提供的「永裕興18號」最新船位，「接觸到船了」、「找到船了」，並在克服海象全力設法救援中。

漁業署另從美方提供1月2日及1月9日拍攝之「永裕興18號」照片比對發現，船上避碰保麗龍墊有移動過之情形，已透過外交部與國搜中心持續洽請美方派遣軍艦協助登船查看及救援。

漁業署說明，永裕興18號船上有1名台籍船長、9名印尼籍船工，專門捕抓劍旗魚。

永裕興18號自去年(2020年) 12月30日下午漁業署24小時漁業監控中心發現永裕興18號漁船船位回報器（VMS）訊號異常，即通知船主妻子，今年1月1日中午，家屬通知無法聯繫該漁船，即已啟動救援機制。

漁業署原本掌握永裕興18號最後船位是距離中途島527浬、最近漁船241浬。自元旦起，漁業署與美方同步搜救至今，截至11日上午9時止，已協調8艘台灣籍漁船前往搜尋，美國檀香山搜救中心累計派出29架次定翼機協助搜救，漁業署將持續與相關搜救單位及搜救漁船保持聯繫。

另外，漁業署補充，9日透過外交部連繫美國國搜中心與美國在台協會（AIT）轉達請美方派艦搜救需求，10日接獲國家搜救指揮中心轉來訊息，美方於當日協調2艘商船前往查看，並透過定翼機重新定位，提供「永」船最新位置與當地9日拍攝的「永」船照片。另提及有一美國海軍軍艦將評估風浪狀況，可能前往「永裕興18號」所在位置協助救援。