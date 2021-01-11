日本北部寒流降雪破紀錄! 至少11死330人輕重傷　上千車輛受困

日本海沿岸的富山市 (Toyama) 11日積雪驚人! (美聯社) 日本海沿岸的富山市 (Toyama) 11日積雪驚人! (美聯社)

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（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）日本新潟、北陸等地從7日起連續下大雪，福井縣截至今天(11日) 上午有3人死亡。東北地區的山形縣也有8旬老翁在除雪時身亡。這場雪災造成至少11人死亡，超過330多人輕重傷。

日本陸上自衛隊(下圖)10日出動, 協助鏟雪開道, 讓受困在福井縣 (Fukui) 高速公路上的駕駛人(上圖) ,可以早點回家（美聯社)

日本放送協會（NHK）報導，受到冬季氣壓和極強寒流的影響，日本海沿岸地區新潟縣、北陸等地降雪破紀錄。雖然大雪高峰期已過，但這幾天積雪遠比往年多，民眾還需注意積雪對交通帶來的影響及除雪時可能發生事故、屋頂落雪、雪崩等情況。

截至11日上午11時的積雪，富山市123公分、福井市95公分、新潟市61公分、金澤市53公分。新潟縣和北陸各地的積雪高達往年的2倍至3倍以上。

日本總務省消防廳表示，截至今天（11日) 上午8時，民眾因進行除雪作業發生事故等受傷者，除了福岡縣有107人受傷外，富山縣、石川縣等11縣共226人受傷。

綜合中央社與路透外電報導，日本北部各地降雪破紀錄9日開始已造成北陸地方多條高速公路車行受阻，最高峰時期有超過一千輛汽車受困在大雪中動彈不得，截至台灣時間10日下午3點仍有420輛汽車受困，日本政府也派出陸上自衛隊趕赴現場，協助除雪開道作業。

「朝日新聞」報導，新潟、北陸等地7日起連續下大雪，福井縣9至10日有3人死亡，47人因在雪地滑倒或被屋頂落下的雪壓到而受輕重傷。有5人因開車卡在雪地，人在車內身體不適送醫急救。

日本氣象廳預測，11日晚到12日太平洋一側南岸將有低氣壓通過，九州、四國、近畿、東海及關東甲信的山區等地可能下雪，平地也可能積雪。

富山市積雪情形 (美聯社)

上圖為富山市(Toyama)火車站附近 (美聯社)

上圖為橫手市 (Yokote)火車站附近街道, 積雪嚴重 (美聯社)