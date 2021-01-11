2018年3月南韓總統府國家安保室室長鄭義溶（左）等人訪問北韓執政黨「朝鮮勞動黨」總部，與北韓領導人金正恩(右2) 親切握手。金正恩胞妹金與正(右)也在場。美聯社

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美國CNN 報導: 北韓領導人金正恩「活得好好的」 知名脫北者爆料: 他在躲武漢肺炎

（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）北韓中央通信社今天(11日) 報導，執政黨勞動黨第8次全國代表大會推舉金正恩為總書記；金正恩胞妹金與正則從政治局候補委員中除名，也未列入部長名單。

勞動黨自5日起召開第8次全代會，報導說，10日舉行的會議中作出以上決議。這是金正恩掌權後首次獲總書記職稱。

金正恩2011年底掌權後，2012年4月召開的第4次全代會推舉金正恩為勞動黨第一書記，稱他父親、前任領袖金正日為「永遠的勞動黨總書記」；金正恩的職稱後在2016年隨書記局廢止改為委員長，這次全代會恢復書記局制度後再次改稱總書記。

不過，2020年以來多次代替兄長在重要對外議題上發聲、被視為「金正恩發言人」的第一副部長金與正，在這次人事變動中卻意外不見蹤跡，不僅從原本占有一席的政治局候補委員名單中消失，也未列入勞動黨部長名單。

中央社報導，一般認為是金正恩親信的趙勇元則躋身權力中心，與金正恩、崔龍海、李炳哲、金德訓組成常務委員會，同時接任黨中央委員會秘書、黨中央軍事委員會委員等要職。

負責對外事務的人事變動也相當受矚目，主掌對美事務的外務省第一部長崔善姬從黨中央委員會委員降為候補委員；負責對中關係的黨國際部第一副部長金成男升為部長，外相李善權則維持政治局候補委員職位。

主掌對南韓問題的黨副委員長金英哲未列入黨秘書之列，僅列入黨部長名單；統一戰線部長張金鐵則從部長名單中除名。

南韓聯合新聞通訊社報導，勞動黨原設10名副委員長，現縮減為7人，剔除負責對南韓及外交事務人士，且負責對南韓問題的金英哲未晉級黨秘書，僅列為黨部長，顯示勞動黨可能廢除對南韓事務秘書，僅留下黨部長職務。

金正恩首度出任北韓勞動黨總書記 胞妹金與正卻從政治局除名

跡象顯示北韓10日深夜 在金日成廣場舉行閱兵式

另一方面韓聯社11日引述南韓聯合參謀本部（聯參）表示，軍方發現北韓10日深夜在金日成廣場舉行閱兵式的跡象。韓美情報部門正在密切關注朝方動向。

鋻於北韓去年(2020年) 10月勞動黨成立75週年紀念日也曾破例在「深夜」舉行閱兵式公開新型戰略武器，此次閱兵式可能在形式上與去年建黨節閱兵式相似。

雖然軍方未公開具體時間，但認為昨夜的閱兵式很可能不是綵排，而是正式向勞動黨八大獻禮。由於北韓軍隊正進行冬季演習、寒冷天氣可能導致武器裝備出現故障等，軍方認為閱兵式規模有所縮小。

北韓中央電視臺去年在閱兵式當天下午錄播實況，預計八大閱兵式也會在當天播出。