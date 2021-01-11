美國解除與台灣交流限制　國內政黨看法不一

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）美國國務院在美東時間週六（9）日宣布取消美國行政部門與我國官員之間的所有交往限制，這項舉動預計將引發中國強烈抗議，而國內政黨則對此一發展意見相左，其中民進黨與時代力量樂見台美關係正面發展，而國民黨及民眾黨則質疑進入看守期的川普政府此一決定，是否能延續到下任政府。

美國國務院週六以國務卿龐培歐（Mike Pompeo）的名義發布聲明稱，美國國務院過往對內頒布各項與台灣交往的限制，是單方面為了要「安撫北京的共產政權」的決策，他宣布將全部予以解除，「對於國務院過往在國務卿授權下所發布處理台灣關係的所有『聯繫準則』，行政單位應視為無效」。

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美國此一決定預計將引發北京不滿，也將再度升高美中緊張關係，而總統川普（Donald Trump）將於兩週內卸任，總統當選人拜登（Joe Biden）將帶領新內閣入主白宮，屆時台美關係及美中關係將如何發展，也備受關注。

對此，民主進步黨表示感謝及歡迎，並稱這是1979年《台灣關係法》（Taiwan Relations Act）通過以來，美國最重要的一項決定，「未來將打開台美官方互動的各種可能，更讓美方不再綁手綁腳，大膽推動對台關係。」

民進黨發言人謝佩芬週日（10）表示，值此台美關係史上最佳之際，民進黨期待朝野能以國家利益為重，共同促使台美夥伴關係在此基礎上，持續強化與成長。

中國國民黨則認為，除了象徵性的動作，期盼能有更多具體、實質、持續的雙邊關係提升。

國民黨在聲明中提及，國民黨正面看待台美官方關係的進步，但敦促民進黨政府「務實地因應對美及對中國大陸關係間的連鎖變化，不要變成美國與中國大陸任何一方對弈的籌碼。」

時代力量則樂見台美雙邊關係持續加溫，並譴責若干在野黨以單一議題刻意簡化，或以「交換、讓利」一說誤導台美關係進展。

時代力量透過聲明表示，美國國務院此次解除長年台美外交互動限制，實奠基於兩國共享之民主、法治與人權價值；時代力量肯定我外交人員之辛勞，未來期待台美實質關係持續加強。

台灣民眾黨則批評這是蔡英文「在萊豬進口議題上對美方讓利」的結果，並質疑川普政府任期將屆，龐培歐的宣布是否實質促進台美關係，以及拜登新政府上任後互惠條件未來是否仍存在。

民眾黨指出，除了官方的交流不設限外，國人關切的仍是未來我國是否能順利參與各項國際經貿協定與國際組織，「民眾黨也期盼執政黨應該積極爭取，而非消極面對，被動聽命。」

美國國務院的聲明也提到，過去在〈外交事務手冊〉規範行政單位透過非美國在台協會（AIT）之機構與台灣交往的規定也宣告無效；行政單位與台灣的往來，應依照《台灣關係法》（Taiwan Relations Act）規定，由非營利的美國在台協會負責。

聲明提及，「美國政府和世界上許多夥伴維持著非官方關係，台灣也不例外。」