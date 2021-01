【時尚的種族歧視？】美國副總統賀錦麗登VOGUE封面 膚色遭批「被洗白」

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)美國《時尚》(Vogue)雜誌向來是時尚界的標竿,最近卻因「膚色」問題惹出爭議。即將出刊的2月號,由剛出爐的新任美國副總統賀錦麗(Kamala Harris)擔綱封面人物,但照片一出就引發批評,這膚色會不會褪色得太誇張?

賀錦麗是美國史上第一位有著非裔與亞裔血統的女性最高文官,然而,Vogue週日(10日)在推特公布的兩張候選照,卻似乎有些政治不正確。《衛報》報導,一名批評者指出,身為有色人種,賀錦麗膚色本已不算深,但Vogue的打燈還是「搞砸了」,讓她的臉白得不像話。

《紐約時報》特約記者Wajahat Ali則將矛頭指向總編輯、赫赫有名的時尚女魔頭安娜溫圖(Anna Wintour),批評她肯定沒有非裔朋友或同事,「我用我的三星手機都能拍得比這封面好」。

事實上,這已非Vogue首次因種族問題惹議,去年溫圖就曾在一封致員工的內部信件中道歉,表示自己掌舵數十年來,未曾正視少數族裔之聲音,除了小覷非裔編輯、攝影師、設計師等時尚工作人員,也刊登了不少傷及特定種族的影像與文章,她對這類「錯誤」全權負責。

Vogue否認將賀錦麗的膚色刻意淡化處理,而掌鏡的攝影師其實來頭也不小。今年才25歲的米歇爾(Tyler Mitchell),是一名非裔美籍新銳攝影師,年紀輕輕就曾與多家知名品牌合作,23歲那年更因替巨星碧昂絲(Beyonce)拍攝Vogue封面照而聲名大噪。

賀錦麗這組封面照,妝髮造型與衣著都是賀錦麗人馬自行準備。這位新任副總統選擇以平日穿著上陣,包括黑外套、Converse休閒鞋,以及一套淺藍Michael Kors褲裝。

姑且不論膚色爭議,賀錦麗登上Vogue封面這件事,恐怕也會讓離任總統川普(Donald Trump)很不是滋味。他上個月抱怨,執政4年來,他的妻子、第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)從未接獲任何時尚封面照的邀約,根本是被趾高氣昂的時尚菁英故意怠慢。反觀前第一夫人蜜雪兒歐巴馬(Michelle Obama),就曾上過各大雜誌的封面,包括2016年的Vogue。

