【時尚的種族歧視？】美國副總統賀錦麗登VOGUE封面 膚色遭批「被洗白」

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國《時尚》（Vogue）雜誌向來是時尚界的標竿，最近卻因「膚色」問題惹出爭議。即將出刊的2月號，由剛出爐的新任美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）擔綱封面人物，但照片一出就引發批評，這膚色會不會褪色得太誇張？

賀錦麗是美國史上第一位有著非裔與亞裔血統的女性最高文官，然而，Vogue週日（10日）在推特公布的兩張候選照，卻似乎有些政治不正確。《衛報》報導，一名批評者指出，身為有色人種，賀錦麗膚色本已不算深，但Vogue的打燈還是「搞砸了」，讓她的臉白得不像話。

《紐約時報》特約記者Wajahat Ali則將矛頭指向總編輯、赫赫有名的時尚女魔頭安娜溫圖（Anna Wintour），批評她肯定沒有非裔朋友或同事，「我用我的三星手機都能拍得比這封面好」。

事實上，這已非Vogue首次因種族問題惹議，去年溫圖就曾在一封致員工的內部信件中道歉，表示自己掌舵數十年來，未曾正視少數族裔之聲音，除了小覷非裔編輯、攝影師、設計師等時尚工作人員，也刊登了不少傷及特定種族的影像與文章，她對這類「錯誤」全權負責。

Vogue否認將賀錦麗的膚色刻意淡化處理，而掌鏡的攝影師其實來頭也不小。今年才25歲的米歇爾（Tyler Mitchell），是一名非裔美籍新銳攝影師，年紀輕輕就曾與多家知名品牌合作，23歲那年更因替巨星碧昂絲（Beyonce）拍攝Vogue封面照而聲名大噪。

賀錦麗這組封面照，妝髮造型與衣著都是賀錦麗人馬自行準備。這位新任副總統選擇以平日穿著上陣，包括黑外套、Converse休閒鞋，以及一套淺藍Michael Kors褲裝。

姑且不論膚色爭議，賀錦麗登上Vogue封面這件事，恐怕也會讓離任總統川普（Donald Trump）很不是滋味。他上個月抱怨，執政4年來，他的妻子、第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）從未接獲任何時尚封面照的邀約，根本是被趾高氣昂的時尚菁英故意怠慢。反觀前第一夫人蜜雪兒歐巴馬（Michelle Obama），就曾上過各大雜誌的封面，包括2016年的Vogue。