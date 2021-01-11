〈財經主筆室〉政府勞健保費雙漲助力 2021年台灣通膨危機隱隱浮現？

去（2020）年疫情肆虐，台灣行政院主計處公布的消費者物價指數（CPI）年月月接連負成長，但今年恐怕節節高升。 去（2020）年疫情肆虐，台灣行政院主計處公布的消費者物價指數（CPI）年月月接連負成長，但今年恐怕節節高升。 (來源 中央社)

台灣不會通膨嗎？政府一再提出各種統計數字說物價沒有上漲，包括央行都說台灣今年沒有通膨的問題，但民眾卻漸漸感受到物價有悄悄上漲情況，況且從今年勞健保費率雙漲，讓商人有了可以合法漲價的藉口。就以萊豬還沒進來、台灣豬就已先漲價結果來看，民眾非常擔心在勞健保雙漲助力下，可能帶動物價全面上漲，導致潛在通膨危機隱隱浮現？對2021年台灣的經濟將是一大考驗！

基本工資從今年元月1日起調漲，基本月薪調漲為2.4萬元、時薪160元，政府預估有逾208萬名勞工受惠，資方將因此增加37.29億元成本，因為基本工資與勞保、健保每月繳費金額連動，基本工資調漲後要繳的保費也將跟著漲，以基本工資2.4萬元、費率11.5％計算，勞工每月要繳552元保費，也就是一年要多繳336元。

其次，衛福部在2020年最後一天宣布今年起調漲健保費，一般保費費率自4.69%調漲至5.17%，以國民所得中位數月薪約4.1萬元民眾為例，每月保費將增加58元，而投保薪資在2.4萬元者，每人每月將增加34元，一年大約要多支出408元。

所以，對208萬勞工朋友來說，尤其是只領最低2.4萬基本薪資者，好不容易爭取到每個月薪水調漲 200元，每年僅加薪2,400元，卻得要先扣掉增加的336元勞保費、408元的健保費，金額只剩下1,656元，平均下來每個月實際只加薪了138元。

低薪勞工階層認為，最低薪資每月只調高200元，東扣西扣後也只剩下138元，但很多企業卻以人力成本大增醞釀調高產品售價，最後倒霉受害的還是自己。就以萊豬事件為例，萊豬還沒進口，台灣豬就已經先喊漲，有政府官員還說漲價合理？勞健保雙漲的確讓商人有合法調高售價藉口，面對蠢蠢欲動的物價，勞工朋友真的是未蒙其利、先受其害。

健保費調漲後企業主的負擔的確隨之增加，根據統計，全國89萬名企業主每年負擔將增加193億元，若再加計基本薪資調漲增加的37.29億元成本，企業界每年至少得多出230億元以上人事成本支出。商人可絕對不是個個有佛心？做生意在商言商，增加的成本絕大部份都會轉嫁出去，可以預見不久的未來，廠商出面哭喊人事成本大增，必須提高售價事件將層出不窮。

再者，衛福部長陳時中雖表示，此次健保費調漲後將力拼兩年內不調漲費率，但也提到藥品及檢查的部份負擔可能調整，為了抑制浪費，部份負擔可能由現行200元調升至300元、400元，就是要讓民眾有感而不浪費資源，果真如此，繼健保費率調高後，民眾荷包又要再次被剝削一次，尤其是對低薪者來說，負擔比健保費率提高還大，為省錢到最後變成有病不敢看。

民眾不是要去懷疑政府公布的數字有錯，但一些最基本的大宗物資價格不斷飆漲，包括食品中的黃豆，小麥等農產品都創下5年來新高價，鐵礦砂價格創10年來新高，工業金屬中的銅從去年3月以來漲了7成，台灣中油公布的油價最近連7漲，市場預估年底前國際油價有大漲20%機會，民眾對民生基本物資的上漲最有感，看到這些大宗物資不斷上漲數字，商人漲價藉口愈來愈多，民眾當然會認為通膨危機的確隱隱浮現中。