〈時評〉美國走出承認「台灣是個國家」的第一步

美國國務院發表重要的聲明,直接反省美國過去的對台政策是自我設限,討好中共。美國國務卿龐皮歐(Mike Pompeo)1月9日宣布,取消美國政府各部門長年以來的複雜對台交往限制。路透報導,拜登交接團隊一名官員回應,拜登就職總統後,仍將繼續支持「符合台灣人民意願與最佳利益的兩岸議題和平解決方案」。我駐美代表蕭美琴則在推特轉發龐皮歐的聲明,並表示「數十年來的歧視獲得解除,是我們(台美)雙邊關係的重大進展。我會好好珍惜每個機會」。

這是真正的破冰,蔡英文總統在此時,刊載出一張她遠望紐約自由女神的照片,上面的英文說:”We believe that the strength and resilience of America’s democracy will continue to be a beacon of hope around the world”# Better Together

雖然指的是美國國會亂象一天,但是「美國民主的力量與靱性將持續成為全球希望的燈塔」。非常具有隱喻的一幕:在一起最好。

這是2021年的第一個「十日談」,台灣由地湧出,成為世界的焦點,台灣是個國家,全球必需面對,美國第一個覺醒,說出了正常的智商用語,不再裝睡,不再裝瘋賣傻,不再被中共愚弄。

把一個排名全球前十名的科技大國,列在不承認名單上,任何一個國家的國會都無法忍受。美國國會老早就對行政部門大感不耐,這回國務院的聲明,其實是反映了國會的普遍期望。問題不在挺不挺台灣,問題在,美國怎可能長期的睜眼說瞎話,台灣明明是個國家,卻要裝聾作啞,只為了討好中共。

有這種問題的國家豈只美國?整個歐洲都是,日本也一樣,過去四十多年,全球國家為了討好中共,都讓自己的智商下降,任由中共說三道四,指鹿為馬,把台灣當不存在,蕭美琴大使說「數十年來的歧視」,還是客氣的說法,其實,這些國家所做所為是昧著良心,自欺欺人。

其中,還有些國家在中共的威逼利誘下,說「台灣是中國的一部分」更是離譜。台灣明明是個主權獨立的國家,與中國之間沒有任何編列預算或納稅的關係,台灣從1949到今天,沒有一天受中共統治,何來「中國的一部分」?現在美國總算清楚的反省了自己在過去多年來的荒謬,世界其他國家將被迫要跟進。承認台灣是個國家,可以說是從過去一年的大瘟疫的過程中全球人民所見証到的事實。台灣是台灣,中國是中國,兩個是完全不一樣的政治各自獨立實體。

美國走出了打破零的一步,下一步是,如何在國際上,正式承認台灣這個國家。交往正常化是第一步。這就是為何美國在川普政府這幾年,不停的通過以台灣為名的法案,不論原始的台灣關係法或是最近的台灣保證法,都是將台灣關係正常化的努力,雖然這不等於是與台灣建交,但這些法案的通過代表,兩國建交的「最後一哩路」已經在望。

再來是台灣發球局了。台灣應從這個起點,開始向世界宣告,台灣希望所有的國家都應該與美國一樣真誠的反省自己,不該與中共站在一起欺騙自己的民眾,說「台灣不是一個國家」。至少世界民主先進國家應該學美國先通過「台灣關係法」,清楚的運用自己的國內法,真誠向自己的國民表白,他們如何看待台灣這個國家,與主權所有者的二千三百萬人。這正是與誠實「在一起最好」# Better Together 最良善的註解。