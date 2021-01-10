武漢肺炎疫情加劇 英國醫療系統瀕臨崩潰

防疫如臨大敵。一名倫敦地鐵員工發送免費口罩、手套給有需要的乘客，並進行手部消毒。（美聯社圖片） 防疫如臨大敵。一名倫敦地鐵員工發送免費口罩、手套給有需要的乘客，並進行手部消毒。（美聯社圖片）

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）最早發現新冠肺炎（武漢肺炎）高傳染性變種的英國，雖然在聖誕假期間宣布部分地區進入第四級警戒，其他地區也多半取消了本來要鬆綁的群聚政策，讓大家無法好好過個聖誕假期，然而，此舉依舊無法阻止確診人數持續增加。

英國官方在9日公布最新的確診數字，又有接近6萬新增病例與1035例直接或間接死於新冠肺炎者，讓總喪生人數來到8萬多例，英國也因此成為歐洲地區，與義大利一樣的最嚴重疫情災區，總患病人數已經超過了300萬。

由於擔心確診人數再增加下去，醫院系統終將不堪負荷，首相強森(Boris Johnson)在本週開始時已經發佈了第三個「待在家」的命令，倫敦市長沙迪克汗(Sadiq Khan)則在週五宣布倫敦進入「重大事件狀態」(major incident)，表示疫情在倫敦已經「正式的」失去控制。

英國政府已發起一個增加公眾對新冠肺炎了解的宣傳活動，以幫助民眾對抗病毒，並要求民眾多待在家以「抒緩醫護人員的壓力」，英國醫學會(BMA)發言人Tom Dolphin醫師指出，因為醫院空間已經不足，已經傳出醫療人員必須在救護車或是停車場進行治療的消息了。

現階段，光是倫敦，醫院在一月第一週的入院量就上升了三分之一，需要靠人工方式呼吸的病患則暴增了超過40%，人力嚴重短缺的程度，迫使當局必須動員消防人員來幫忙開救護車運送病患。

〈半島電視台〉的報導形容，倫敦的疫情「狀況很糟」，並指出，在倫敦大部分的人口能正式接種疫苗之前，死亡人數與傳染率將考驗英國醫院的處理能力，面對著只有逐漸惡化的疫情狀況，已經十分疲憊的醫院醫療人員狀況已經難以支撐，現在英國政府也只能寄望疫苗能有效抑制疫情，讓情況逐漸好轉。