日本疑出現最新武肺變種病毒?!　美國FDA警示：變種病毒恐誤導檢測劑呈偽陰性

（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）日本政府厚生勞動省今天(10日) 表示，從巴西抵達日本的旅客中，有4名確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19, 武漢肺炎/新冠肺炎）的男女，被檢出一種不同於英國與南非變種病毒的全新新型冠狀變種病毒。
日本媒體報導，日本國立傳染病研究所所長脇田隆字說，在這4名從巴西抵達日本的乘客上發現的變種病毒，是不同於英國與南非的另一種全新變種病毒。
日本國立傳染病研究所等單位，正針對此種病毒的傳染力、及對疫苗效力的影響等面向，進行詳細調查。
中央社報導，日本厚生勞動省表示，這4人是在本月2日從巴西亞馬遜州抵達東京羽田機場。他們分別是40多歲男性、30多歲女性及2名10多歲男女。40多歲男性抵達時並沒有症狀，但因為呼吸困難住院；30多歲女性則是有頭痛症狀；10多歲男性有發燒；10多歲女性無症狀。
4人在機場檢疫時呈現陽性，後來經過傳染病研究所詳細調查後，檢出新的變種病毒。
另一方面美國食品暨藥物管理局（FDA）8日發表聲明表示，已提醒醫事檢驗師與醫護人員，某些檢測可能無法發現傳染力更強的變種病毒，而呈現偽陰性的檢驗結果(false negative results) ，但目前獲授權的疫苗仍有防護力。
“At this time, we believe the data suggests that the currently authorized COVID-19 vaccines may still be effective against this strain,”
Three currently authorized molecular tests, MesaBiotech Accula, TaqPath COVID-19 Combo Kit, and Linea COVID-19 Assay Kit, may be impacted by genetic variants of SARS-CoV-2,
but the impact does not appear to be significant.
食品暨藥物管理局表示，新型變種病毒可能會造成3款獲得授權的檢測試劑產生不正確結果，分別是Mesa Biotech Accula、TaqPath COVID-19 Combo Kit與Linea COVID-19 Assay Kit。但其風險「不算太高」。
食品暨藥物管理局局長哈恩（Stephen Hahn）在聲明中強調：「FDA將持續監控2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎/新冠肺炎）的基因型病毒變異，以確保獲得授權的檢測試劑繼續提供病患檢驗的正確結果。」
不過好消息是TaqPath與Linea tests兩款檢驗試劑，也有助辨識新型變種病毒、如英國 B117變種病毒株。
However, the detection patterns provided by the TaqPath and Linea tests could also help identify new mutated strains of the coronavirus, the FDA said—
such as the new B117 variant, which could be 50% more contagious.