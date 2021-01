日本疑出現最新武肺變種病毒?!　美國FDA警示：變種病毒恐誤導檢測劑呈偽陰性

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導)日本政府厚生勞動省今天(10日) 表示,從巴西抵達日本的旅客中,有4名確診2019冠狀病毒疾病(COVID-19, 武漢肺炎/新冠肺炎)的男女,被檢出一種不同於英國與南非變種病毒的全新新型冠狀變種病毒。

日本媒體報導,日本國立傳染病研究所所長脇田隆字說,在這4名從巴西抵達日本的乘客上發現的變種病毒,是不同於英國與南非的另一種全新變種病毒。

日本國立傳染病研究所等單位,正針對此種病毒的傳染力、及對疫苗效力的影響等面向,進行詳細調查。

中央社報導,日本厚生勞動省表示,這4人是在本月2日從巴西亞馬遜州抵達東京羽田機場。他們分別是40多歲男性、30多歲女性及2名10多歲男女。40多歲男性抵達時並沒有症狀,但因為呼吸困難住院;30多歲女性則是有頭痛症狀;10多歲男性有發燒;10多歲女性無症狀。

4人在機場檢疫時呈現陽性,後來經過傳染病研究所詳細調查後,檢出新的變種病毒。

另一方面美國食品暨藥物管理局(FDA)8日發表聲明表示,已提醒醫事檢驗師與醫護人員,某些檢測可能無法發現傳染力更強的變種病毒,而呈現偽陰性的檢驗結果(false negative results) ,但目前獲授權的疫苗仍有防護力。

“At this time, we believe the data suggests that the currently authorized COVID-19 vaccines may still be effective against this strain,”

Three currently authorized molecular tests, MesaBiotech Accula, TaqPath COVID-19 Combo Kit, and Linea COVID-19 Assay Kit, may be impacted by genetic variants of SARS-CoV-2,

but the impact does not appear to be significant.

(FDA Commissioner Stephen Hahn, M.D.)