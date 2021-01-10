台灣陽明交大公布遴選結果　經兩輪投票、由林奇宏當選合校後首任校長

陽明大學與交通大學將於今年2月1日合併，校長遴選小組1月10日開會，針對3名候選人投票，最後由林奇宏（圖）當選陽明交大合校後首任校長。（中... 陽明大學與交通大學將於今年2月1日合併，校長遴選小組1月10日開會，針對3名候選人投票，最後由林奇宏（圖）當選陽明交大合校後首任校長。（中央社檔案照片）

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）陽明交通大學校長遴選小組，今天(10日) 開會，針對3名角逐陽明交大合校後首任校長的候選人，進行兩輪投票後，由台灣聯合大學系統副校長林奇宏當選。

國立陽明大學與國立交通大學合併案於去年(2020年) 8月獲行政院及教育部同意，預計今年（2021年) 2月1日起合併為「國立陽明交通大學」（National Yang-Ming Chiao Tung University, 簡稱NYCU），並由教育部組織校長遴選小組，公開徵求人選。

陽明交通大學首任校長遴選小組去年11月公告第一階段校長候選人共3名，分別為台北醫學大學資訊研究所特聘教授李友專、交通大學資訊工程系終身講座教授林一平、交通大學台灣聯合大學系統副校長林奇宏，並安排3名候選人針對兩校師生進行治校理念說明會。

校長遴選小組於去年12月安排兩校服務滿1年以上的編制內專任教師、研究人員等行使同意權投票，最後李友專、林一平、林奇宏等3名候選人皆同時通過兩校投票總數中4成的同意票門檻，成為第二階段校長候選人。

校長遴選小組今天召開會議，邀請第二階段3名校長候選人進行治校理念說明及詢答。校長遴選小組審酌校長候選人各方面條件，並參酌校務發展需要，最後選定林奇宏為首任校長，後續將送請教育部長核定後聘任。

陽明交大首任校長遴選小組發言人楊弘敦指出，3名候選人都很優秀，與會委員交換意見和討論後，第一輪每人投2票，選出前2名高票者進入第二輪，最後林奇宏獲過半出席委員票數，當選陽明交大首任校長；而林奇宏曾任副校長、衛生局長等職，行政資歷豐富，相信未來會帶領陽明交大有更好的發展。

林奇宏小檔案 (資料來源: 遴選小組/中央社)

■林奇宏是耶魯大學生物系博士，曾歷任新北市政府衛生局長、台北市政府衛生局長、陽明大學國際事務處國際事務長、微生物及免疫學研究所所長等職。

■林奇宏在治校理念資料中提到，合校應包含深耕與開創兩面向，希望以兩校專長互補為利基，融合創新，引領未來的教育、研究、人文關懷及產業發展，並以彈性、開放、漸進、包容的模式分階段達成；因應合校後多校區空間阻隔，他也建議除了交通服務，可透過科技實時連結，開發新穎教學模式與行政單位的行動服務。

去年(2020年) 8月陽明與交大發表聲明指出，兩校合併後，學生達1.7萬餘人，教師約1400人，校地達139公頃。初期將有19個學院、6個新設研究中心、1個附設醫院，分布於9個校區。

聲明指，合校後的國立陽明交通大學將結合陽明及交大的強項，短期以共同發展AI在醫療的應用、遠距醫療、醫療機器人、物聯網與穿戴式裝置以及區塊鏈生醫Eco-system等策略為主。

在教學上，國立陽明交通大學以促進頂尖資訊、醫療人才發展共同語言，開設醫師工程師課程，以問題為導向，回到個人與社會的需求面，思考及解決健康的問題，創造台灣及世界智慧醫療新典範。

聲明指出，台灣現階段正處於產業轉型及提升的關鍵點，兩校原先各自發展的醫療與電子資訊兩大強項，將因為國立陽明交通大學的成立，成為台灣高教「強強聯手」新典範，以及產業更上層樓的絕佳機會。