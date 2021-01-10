台灣民眾黨中央委員、中評委選舉揭曉　柯文哲提名5人、中2人：黨不是「柯粉俱樂部」

台灣民眾黨10日舉行第一屆全國黨員代表大會，黨主席柯文哲（中）、秘書長謝立功（右）等人出席。中央社 台灣民眾黨10日舉行第一屆全國黨員代表大會，黨主席柯文哲（中）、秘書長謝立功（右）等人出席。中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）民眾黨今天(10日) 召開黨代表大會並舉行中央委員、中評委選舉。選舉結果出爐，黨主席柯文哲提名3名中央委員共搶下兩席；另外網路名人Z9吳達偉、台北市前觀傳局長陳思宇票數都達8票，擠進中央委員當選名單。

台灣民眾黨今舉行黨代表大會，會中除了章程修訂議決外，最受矚目的是中央委員、中央評議委員選舉。

民眾黨章程明定設置中央委員會、包含15席中央委員，但扣除市長、立委等6席當然委員。

今天民眾黨代表大會共選出9席票選委員，並候補5席；中評委則明定7席，黨代表大會除了選出7席，也候補2席，並由7人中互推1人為主委。

民眾黨代表大會在通過選舉辦法、確認選務人員後，就進行約1小時的現場投票，投票截止後旋即開票。開票結果出爐，

9位中央委員當選人如下:

江和樹、孫正華、林富男、蔡炳坤、楊博宇、劉瑋、吳達偉、龔勤文、陳思宇；

候補5席包含陳安淇、李思慧、陳宥丞、張柏嵩、馮啟彥。

其中，中央委員當選和候補名單中，柯文哲提名者為林富男、蔡炳坤和張柏嵩。

中評委當選人名單:

張凱鈞、吳亭蓁、陳美如、林欣賢、羅靖為、張睿倉、林恕暉；

候補者為周鐘麒、尤信元。其中，周鐘麒為柯文哲提名。

中央社報導，民眾黨黨章明定，中央委員會職權包含執行黨代表大會決議、於黨代表大會休會期間執行黨務、研擬章程修正案、研訂本黨各項法規、依本黨規章行使相關同意權，並通過各地方黨部重要主管名單、黨提名之的各級公職候選人名單、研擬年度預算及決算、研擬政黨合併或解散案。

至於中評委職權，則包含解釋章程、審議入黨申請、調查黨員違紀行為、裁決黨員除名或其他違紀處分。

台灣民眾黨今天舉行第一屆黨代表大會，議程包括黨務報告、年度決算報告、章程修訂案議決，並選舉、開票新任中央委員與中央評議委員。

民眾黨主席、台北市長柯文哲表示，民眾黨希望台灣是團結理性的社會，面對萊豬議題，拋出「源頭管理、明白標示」主張。盼屏除藍綠的意識型態爭執，找出可行的解決方案，讓人民有自由選擇權利。

他強調，民眾黨不會是一人政黨、柯粉俱樂部，也不會曇花一現。

柯文哲還說，民眾黨今天舉行黨代表大會，象徵民眾黨又往前跨出一步，是非常有歷史意義的一天，期許每一名黨代表都能讓民眾黨永續發展。

柯文哲表示，可惜執政黨對外軟弱、對內蠻橫，交替運用文青式、恐嚇式語言，「雙標黨是人民最深的感受」，不僅沒消除人民疑慮，還引發豬肉漲價、標示不清亂象。

柯文哲說，台灣需要解決問題的方案，而不是發洩情緒。民眾黨是台灣走向理性、務實、科學的力量，實踐這個理念是民眾黨的使命。

他說，過去這一年大家都很辛苦，雖然克服許多不如意事情，但過程中他發現黑函、謠言、假帳號滿天飛；民眾黨不樂見這些溝通方式，已違背正直誠信原則，「以後大家要禁止」。

柯文哲指出，黨代表大會選出中央委員、中評委，將建立各地方黨部，並選出縣市黨部主委、地區服務主任，加強黨內溝通。

他說，民眾黨不會是一人政黨，也不是柯粉俱樂部，不會曇花一現，將引領台灣長遠向前進。