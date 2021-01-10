高鐵春節疏運2/8至2/17加開441班次 11日凌晨開放購票

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）今年農曆春節共有7天假期，為了服務返鄉團圓及年節出遊需求，台灣高鐵自2月8日（一）至2月17日（三）規劃為期10天的春節疏運，將加開441班次列車，自明（11）日凌晨0時起開放旅客購買春節疏運期間車票。

台灣高鐵表示，2021年春節疏運期間，加開441班次列車（南下236班、北上205班），較平常增加三成運能，總計10天提供1820班次列車的旅運服務，呼籲旅客預先訂位，並提早完成取票，到站即可直接進站搭車，節省寶貴時間。

旅客可從1月11日凌晨0時起，透過T Express手機購票系統、高鐵合作便利商店、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購春節疏運期間所需的車票。

此外，春節疏運期間維持「早鳥優惠」及「大學生優惠」，旅客於搭車日前5天購票，就有機會享早鳥65折、8折或9折優惠。

高鐵提醒，為了配合「秋冬防疫專案」，旅客自進入車站（含車站大廳、售票處等非付費區）即須佩戴口罩，乘車時亦須全程佩戴口罩並配合量測體溫。高鐵列車組員及車上保全於巡視車廂時，將注意旅客佩戴口罩情形，發現未依規定佩戴口罩旅客除將主動勸導外，更將針對不配合或持續違反規定者，立即通知鐵路警察協助，依中央流行疫情指揮中心指引，落實執行防疫規定。

考量春節連假期間旅客較多，高鐵將依據旅運需求評估結果，調整自由座車廂配置數。持悠遊卡/一卡通聯名卡（皆需開啟自動加值功能）旅客，可直接感應進站。

持有定期票及回數票旅客，春節疏運期間除開放使用搭乘外，另優惠效期含2月10日至2月16日國定假日期間者，台灣高鐵將自2月17日（含）起自動展延對應天數。