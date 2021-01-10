【新冠肺炎】中國武漢團隊推斷當地染疫數是官方數字3倍 無症狀患者更高出369倍

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）武漢大學等研究團隊日前在國際醫學期刊《PLOS Neglected Tropical Diseases》發表研究報告，推斷武漢16.8萬人曾感染新型冠狀病毒（COVID-19），是官方公布的三倍，而無症狀感染率更是高於官方數據的數百倍。

香港01報導，武漢大學爲首的團隊2021年1月7日英文國際醫療期刊發表研究，指團隊在2020年3月6日至5月3日，使用商業膠體金檢測試劑盒，對武漢和中國其他地區63,107名健康人進行新冠病毒檢測。

結果發現來自武漢的 11,086人中新冠病毒抗體陽性的有186 人，比率為1.68％。湖北省不包括武漢的38,171人中冠狀病毒抗體陽性的有226人，比率為0.59％；其他省份的13,850人中驗出53 人陽性，比率為0.38％。

武漢市有1,000萬人口，報告根據1.68％的陽性感染率推算，該市新冠病毒流行期間有16.8萬人感染。報告另外披露截至2020年5月19日，武漢市據報有50,340例住院的新冠病人，這表明該市需住院的只是是全部感染者的大約1/3，而至少有2/3感染者無症狀。

報導提到，中國武漢市是世界上第一個發現COVID-19的地方，截至2020年5月19日，中國官方通報國内有78,241例新冠病毒感染病例，其中武漢市有50,340例，佔64.3％。而最新的研究報告則揭露，官方感染數據包括的僅僅是住院的新冠病人。

另據武漢市衛生委員會於2020年6月3日報告，基於5月14日至6月1日武漢市990萬人的核酸檢測（接近全民檢測），無症狀感染率為0.303 / 10,000，大約是33,000人中有一個人無症狀感染。

武漢大學等研究團隊發佈的研究結果得出的無症狀感染率1.12%（1.68％乘以2/3），是武漢市衛生委核根據酸檢測無症狀感染率的大約369倍。

該份研究採用統計學方法探討性別，年齡，地理區域差異與新冠病毒IgG和IgM抗體血清陽性率的相關性。

另一方面，研究團隊亦發現，老年人感染率較高，女性被感染的可能性高於男性，以及武漢市新冠測試陽性率明顯高於湖北省其他地區和中國其他地區，越靠近武漢的省市抗體陽性率較高，表明病毒是從武漢市向周邊地區擴散。