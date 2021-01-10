印尼搜救疑墜海班機　尋獲破碎機身與人體殘骸

印尼搜救人員10日在雅加達國際貨櫃碼頭的搜救指揮中心, 檢視從海底尋獲, 疑似墜海班機的機身及乘客物品。中央社 印尼搜救人員10日在雅加達國際貨櫃碼頭的搜救指揮中心, 檢視從海底尋獲, 疑似墜海班機的機身及乘客物品。中央社

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）印尼鷹航 (嘉魯達) 子公司三佛齊航空（Sriwijaya Air）一架班機昨(9日) 從雅加達起飛後與塔台失聯，據信墜落雅加達北部外海，搜救人員繼尋獲人體殘骸後，繼續打撈到部分機身、救生衣等殘骸，推測可能是飛機墜落地點。

印尼官方已經成立危機處理中心 (美聯社)

旅客家屬在印尼Soepadio 國際機場, 焦急地等候消息（美聯社)

印尼國軍總司令哈迪（Hadi Tjahjanto）今天(10日) 接近中午時在雅加達國際貨櫃碼頭的搜救指揮中心指出，搜救人員稍早在距離海平面23公尺深處尋獲部分機身及機尾的殘骸、救生衣、輪胎、粉紅色的孩童衣服，海底視線清楚，有利搜救工作持續進行。

哈迪指出：「我們相信這是飛機墜落的地點，希望下午的搜救有更多進展。」

中央社引述印尼搜救隊新聞稿指出，該地點位於雅加達北部外海千島群島（Pulau Seribu）的瀾滄島（Lancang Island）與拉基島（Laki Island）之間的海域。

印尼時代報（Tempo）報導，一名海底搜救人員說，他在距離海平面16公尺深處發現機身殘骸，找到的都是機身碎片，還沒有看到完整機身。另有搜救人員說，找到疑似乘客的肢體都已經破碎，還沒有找到完整的遺體。

三佛齊航空（Sriwijaya Air）一架載有62人的波音737-524型客機，9日下午2時36分從雅加達起飛，比原定時間晚了1個小時，本將前往西加里曼丹省（West Kalimantan）首府坤甸市（Pontianak），起飛4分鐘後從雷達螢幕消失。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）對罹難者家屬表達哀悼，並要求全力搜救。

雷達顯示的失事班機飛行路徑 (美聯社)