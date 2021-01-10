2020年地球太慘？大國爭向宇宙發展

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）或許因為2020年新冠肺炎疫情肆虐，地球不是過得很好，人們把目光投向太空，讓去(2020)年成為近幾年太空成就最顯著的一年。

太空探索技術公司(SpaceX)和美國太空總署(NASA)2020年兩度發射太空梭前往國際太空站，中國與日本則分別從月球和一顆小行星帶回上面的礦石樣本，NASA也不落人後，從1999年就發現的小行星101955挖回了一些樣本，該顆小行星被列為最有可能撞擊地球的危險小行星之一。

除此之外，部分國家也將目標放到月球以外、更遠的地方。NASA、沙烏地阿拉伯和中國的太空梭已經在前往火星的路上，預計將在今年初就會抵達並執行科學研究任務，尤其是中國，在去年嫦娥五號月球探測器成功帶著月球樣本回國後，中國第一個飛往火星進行研究的「天問一號」探測器也將在今年二月抵達火星，可說是里程碑正「加速襲來」。

同一時間，由於國際太空站上並沒有中國的太空人團隊，中國現正積極準備在地球軌道籌備太空站的計畫，中國載人航空計畫總工程師周建平在接受訪問時指出，下個春天就會開始進行關鍵的科技測試與建造的準備。中國在去年10月就已經在選拔太空站計畫的太空人，預計選出18人作為第一批的「試用者」，另外，一些太空站內部的設備規格也已公開。

根據已知的資訊，這個太空站的體積將會是15國營運的國際太空站的20%，大約與前蘇聯1986年發射的和平號太空站(Mir Space station)相同，而為了要完成這個太空站，需要大約11次發射才可以將材料準備齊全，一次的運輸成功並不代表後面可高枕無憂。

隨著各國開始積極發展太空科技，很可能2021年會是多國在太空中競逐、合作的一年，對航太界來說，將會是一大盛事。