龐培歐：國務院將解除台灣、美國交流限制

（台灣英文新聞／政治組 台北採訪報導）美國國務卿龐培歐在美東時間週六（9）日宣布取消美國行政部門與我國官員之間的所有交往限制，這項舉動預計將引發中國強烈抗議，而總統府則強調，將持續以謹慎負責的態度維持對外關係平衡。

美國國務院週六以龐培歐（Mike Pompeo）的名義發布聲明稱，美國國務院過往對內頒布各項與台灣交往的限制，是單方面為了要「安撫北京的共產政權」的決策，他宣布將全部予以解除，「對於國務院過往在國務卿授權下所發布處理台灣關係的所有『聯繫準則』，行政單位應視為無效」。

聲明也提到，過去在〈外交事務手冊〉規範行政單位透過非美國在台協會（AIT）之機構與台灣交往的規定也宣告無效；行政單位與台灣的往來，應依照《台灣關係法》（Taiwan Relations Act）規定，由非營利的美國在台協會負責。

聲明提及，「美國政府和世界上許多夥伴維持著非官方關係，台灣也不例外。」

美國此一決定預計將引發北京不滿，也將再度升高美中緊張關係，而總統川普（Donald Trump）將於兩週內卸任，總統當選人拜登（Joe Biden）將帶領新內閣入主白宮，屆時美台美關係及美中關係將如何發展，也備受關注。

總統府在週日（10）作出回應。發言人張惇涵強調，政府對外政策的一貫立場，是踏實穩健地推動整體國際關係發展，並以謹慎負責的態度維持對外關係的平衡，而這是過去幾年台美互信與雙邊關係提升的重要因素。

張惇涵指出，「未來我們也會以相同態度，在既有的堅實基礎上，持續爭取美國跨黨派支持，並持續深化台美合作夥伴關係。」

外交部長吳釗燮則透過推特表示，「我感謝龐培歐和美國國務院取消了過去幾年不必要地限制我們交往的規定，我也感謝國會對《台灣保證法》（Taiwan Assurance Act）跨黨派的強力支持，該法支持對先前的指導方針進行檢視。」

我國駐美代表處則表示，政府向國務院表達感謝，並感謝長期關心台美關係的美國國會兩黨議員，「我們期待台美夥伴關係在可見的未來持續強化與成長。」