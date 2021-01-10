川普面臨第2次彈劾 民主黨人：最快11日提出

美國總統川普支持者日前闖入國會與執法人員發生暴力衝突，導致5人喪命，川普仍沒有自願下台跡象，民主黨人今天正在準備對川普發動第2次彈劾。

法新社報導，以往彈劾需要花上數週時間，然而民主黨人表示，這次彈劾程序最快可能於11日展開，可謂超乎尋常的加速進行，不過即便如此，彈劾程序可能也無法在總統當選人拜登於1月20日宣誓就職前完成。

聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）警告，除非川普主動下台，或副總統彭斯（Mike Pence）和內閣多數成員援引美國憲法第25修正案將川普免職，否則民主黨人將展開彈劾程序。

裴洛西昨天透過社群媒體推特（Twitter）表示，川普精神錯亂且危險，必須下台。

國會大廈6日遭憤怒的川普支持者闖入，導致5人喪命，其中包括一名國會警察。

根據聯邦眾議院民主黨籍議員劉雲平（Ted Lieu），迄今已獲至少180名國會議員署名的彈劾文本把責任全歸咎到川普身上。

文本寫道：「川普總統嚴重危及美國和其政府機構安全。他威脅民主制度的健全性，阻撓權力和平交接，並且破壞三權分立。」

川普曾呼籲支持者6日前來華府參與集會，反對國會確認自己在去年11月大選中落敗。他遲至7日才終於發布影片，承諾會「有序交接」給拜登政府，不過依然不願低頭，表示「這只是我們戰鬥的開端」。