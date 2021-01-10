美國國會之亂 搬走議長講臺還對鏡頭微笑 聯邦警察又逮捕2名川粉

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）百名川普的支持者在6日大鬧國會後，9日聯邦探員又逮捕兩名鬧事者，其中一人搬走聯邦眾議院議長的講臺時還對鏡頭微笑。

美國國會6日召開認證總統大選結果的聯席會議，但拒絕承認拜登當選的川粉闖入國會大廈，與警方爆發激烈衝突，造成5人喪命，其中包括1名員警。

6日暴動的影像已在網路上瘋傳，聯邦調查局請民眾幫忙揪出影片中的參與者，在數十人被捕後，9日聯邦探員又逮捕兩名總統川普的支持者，包含搬走聯邦眾議院議長講臺時還對鏡頭微笑的強生（Adam Christian Johnson ），以及戴著有兩隻角的頭飾大鬧國會的錢斯利（Jacob Anthony Chansley）。

司法部新聞稿指出：「錢斯利表示，他加入其他來自亞利桑那州的『愛國人士』行動，因為總統要求所有『愛國人士』在2021年1月6日來到華府。」而他已於7日已向警方自首。

另一方面，聯邦探員也逮捕了強生（Adam Christian Johnson ），他掛著微笑搬走眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi ）講臺的照片在網路瘋傳。根據「坦帕灣時報」（Tampa Bay Times），來自佛州的強生當時也在臉書直播自己走入國會山莊的畫面。

不過，臉書現已移除強生的影片以及他的所有頁面。