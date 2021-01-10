苗栗公館3.4度 創入冬最低溫 週一又有寒流南下 下探6度

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）今（10）日清晨各地氣溫仍低，白天起寒流減弱，氣溫稍回升，明（11）日另一寒流南下，預估12日及13日（週二、週三）清晨最冷，下探攝氏6度到9度；13日白天氣溫逐漸回升後，17日至19日又有東北風增強及冷空氣南下，日夜溫差將達15度之多，要特別注意衣著的調整。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今晨迎風面氣溫略升，背風面因「強輻射冷卻」作用，氣溫降得更低，清晨6點多時苗栗公館鄉的3.4度，創入冬以來的平地最低氣溫紀錄。

今日白天太陽出來以後「寒流」漸減弱，氣溫漸回升；西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。上午起各地氣溫:北部9至15度，中部8至19度，南部8至 22度，東部9至20度。

吳德榮表示，依據最新模式模擬顯示，明(11日)白天起至週二(12日)冷空氣再南下，增強原已減弱的「寒流」，北台灣轉濕冷，其他各地氣溫逐漸下降，週二晨北台灣平地最低氣溫又降回8度、都會區約在10度左右。2000米高的大氣，明傍晚起降至零度以下；太平山水氣足，降雪機率高；合歡山水氣略嫌不足，但降雪機率還是存在。週二白天起濕冷轉乾冷，白天氣溫略升，早晚很冷；仍要注意保暖。

到了週三至下週日 (13至17日)大陸高壓影響，晴朗無雲，因「長、短波輻射」的作用，白天陽光加熱，夜間地表散熱，形成日夜溫差極大的天氣。吳德榮提醒，週三清晨最低氣溫仍在6、7度左右，白天高溫升至22、23度，日夜溫差達15度之多；週四至下週日，氣溫逐日回升，白天為皆有「和煦冬陽」(高溫將達25度以上)的「小陽春」，夜間仍涼冷；每日的日夜溫差常達15度之多，要特別注意衣著的調整。