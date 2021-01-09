【瑞典影展「疫」想天開】 無人島關七天 不給手機只准看電影

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）想像自己身處一座北歐汪洋中的無人島礁，沒有同伴，沒有手機，沒有人。聯外交通與通訊完全中斷，只有一個人與60部電影，還得待上整整一週，這是一場令人興奮的探險，還是一部恐怖片場景？

一如新冠肺炎（COVID-19）疫情下的多數電影節，瑞典哥特堡國際影展（Göteborg Film Festival）也被迫轉為線上影展，但主辦單位卻異想天開，將社交距離發揮到了極致，決定邀請一名民眾踏入「孤立戲院」（The Isolated Cinema），在與世隔絕的茫茫大海中，細細品味60部影片。

CNN報導，雀屏中選的幸運兒，將搭船至瑞典的Pater Noster島，在1月30日至2月6日影展期間，待在島上的燈塔屋內，一個人看完所有影展電影。陪伴他的，只有無止盡的浪濤聲，以及螢幕上一幕幕流轉的畫面。

主辦單位表示，燈塔屋會改造得極為舒適，床鋪溫軟，食物也不虞匱乏，「這並不是荒島求生實境秀」。不過，為了安全起見，還是會派一名「隱形」工作人員在島上因應緊急狀況，但會保持一定距離。

整場體驗不收分毫，世界各地的人都可申請，熱愛電影、不畏孤單、想挑戰自我者，皆可試試自己的運氣。被選中者，必須每日拍下短片日記，紀錄這一週的「奇幻旅程」。