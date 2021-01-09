威肯拆繃帶網驚：肯尼，你的芭比呢？新歌酸爆葛萊美獎粉絲力挺

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)創作鬼才威肯在新歌MV中亮相，超逼真的化妝術讓網驚：「肯尼你的芭比呢？」，專輯《黑潮時刻／After Hours》和葛萊美獎擦肩，新曲背後酸爆該獎項更獲粉絲力挺。

還記得音樂魔人威肯（The Weeknd）去年年末在全美音樂獎（American Music Awards，簡稱AMAs）以全臉包裹繃帶造型現身典禮嗎？當時這個承襲冠軍大碟《黑潮時刻／After Hours》的受傷造型概念引起網路熱烈討論。

時隔不到兩個月，威肯在全新 MV〈Save Your Tears〉中終於卸下繃帶，露出宛若整形過度類似假人的新造型，更在自己的社群上傳近距離自拍，毫無破綻的偽裝術讓許多人信以為真，嚇壞不少粉絲，也有網友搞笑回覆：「嗨肯尼，你的芭比呢？」

(來源/The Weekend Instagram)

這次的最新 MV〈Save Your Tears〉中，他利用化妝技術將臉部做出些許變化，呈現出類似整型後的樣貌，之後威肯登上舞台對著一群帶著面具的觀眾們表演，最後更一手拿著麥克風、一手揮舞著手槍，全長 4 分多鐘的影片讓人提心吊膽且目不轉睛，粉絲紛紛留言大讚：「這已經不只是 MV 了，簡直是一部電影！」、「要成為藝術家不容易，而威肯遠不只是一名普通的藝術家！」



威肯專輯《黑潮時刻》沒入圍葛萊美獎引爭議(圖/環球西洋)

此次專輯《黑潮時刻／After Hours》樂評與商業成績優異，卻沒入圍葛萊美獎（Grammy Awards）引起諸多爭議，所以也有樂迷看完 MV 後覺得內容就是在嘲諷葛萊美主辦單位，指出若想得到大會青睞，就得做一個「完美」、「虛假」的人，引起粉絲留言力挺：「威肯不需要葛萊美肯定，是葛萊美需要威肯！」

除了一開年就送上新 MV之外，威肯的榜單成績也再次傳出捷報，單曲〈Blinding Lights〉不僅分別奪下英國金榜與美國告示牌 2020 年終榜第一名的寶座，本周更在告示牌熱門單曲榜強勢回榜直衝第三，成為史上成績最好的回榜歌曲，再次寫下新紀錄！威肯也預計在 2 月 7 日帶來備受矚目的超級盃中場秀（The Super Bowl LV Halftime Show）演出。



〈Save Your Tears〉(來源/Youtube)