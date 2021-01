【國會暴亂】議長辦公室筆電遭竊 逾半數美國人要川普立刻下台

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)美國國會之亂持續發酵,最新民調顯示,多數美國人希望始作俑者川普立刻遭到免職,而這場驚天動地的暴動,不僅暴露美國維安漏洞,極右翼團體之囂張,如今傳出電腦遭竊,也為美國政府增添了一絲國安疑慮。

《路透》報導,眾院議長裴洛西之助理推文表示,一台會議室簡報用筆電遭暴徒竊走,但他拒絕說明細節,而被偷的還包括民主黨參議員Jeff Merkley之筆電。外界憂心,暴徒趁亂偷走電子產品,恐使美國國會機敏資訊因此外洩。

右翼媒體Blaze記者Elijah Schaffer透過推特現場實況報導時,甚至貼了一張照片,宣稱自己正在裴洛西辦公室,發現有台電腦螢幕未鎖,郵件內容全都露,顯見國會大廈員工「逃得多快」,連電腦都來不及關。資安專家憂心侵入者恐伺機在國會電腦中植入惡意程式,不過至今一切損害都難以評估。

美國國會騷亂餘波盪漾 裴洛西憂川普失心瘋發動核武

6日動亂後,《路透》於7號至8號做了一項全國民調,1,005名受訪者中,有57%的人認為煽動支持者的川普應該被立刻免職,不過多數受訪者為民主黨人,10人中有9人都盼其馬上下台。約70%民眾反對川普慫恿支持者向國會進軍之舉,但也有12%的少數人士支持暴徒之行徑。

Not only that, but one of the staffer’s computers in her office was left unlocked, leading to concerns of security compromise



I did not see anyone accessing these computers directly but I took this image because it shows how quickly people fled pic.twitter.com/Af3xqljGR8