台灣春池玻璃量子四大型態成靈感　究方社打造抽象識別春室登場

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）春池玻璃2021年第一季展覽，邀請究方社進行企業識別升級，將回收玻璃的型態解構成四個春池量子符號，代表設計的加入帶來更多的想像與可能，自1月12日春室登場。

繼2020年十月於台灣設計展的《O循環設計展 The LOOP》之後，春池玻璃再次與究方社合作，於2021年推出首波為春室量身定做的展覽：《設計包覆 春池量子》。

透過以設計包裝空間的實驗，究方社將代表玻璃型態的不規則形體，轉換為可視化的識別符碼，四種點與線的造型與組合，既可串聯凝聚玻璃與人之間的關係，亦可自由配對出生命的無限可能。

延續循環設計的核心意義，究方社應用回收玻璃製程中產生的春池量子四種型態——玻璃碎、玻璃砂、玻璃膏、玻璃磚，簡化外在輪廓，呈現內在精神，描繪出「角、點、弧、線」四款表情，這些幾何造型常見於周身環境，反映出玻璃自然融入生活的日常，展現其多變又包容的個性；而四種圖形可產生無限組合與連結，更傳達其可被百分之百回收再製的循環經濟價值。

傳統玻璃師傅會在工廠以白報紙或土報紙包裝玻璃製品，作為保護與防撞之用，更代表安心、惜物與陪伴。基於這道基本功，設計師將紙張的概念延伸發想，利用四種圖形應用於包裝紙、窗貼的形式，為「包覆」定義為長久陪伴與重新整理，理解傳統工藝之既有文化與歷史脈絡，而非取代或淘汰。

每一個不同形狀，宛如玻璃的細胞，燒熔時改變型態，但又可被加工再生，落實循環且永續的精神，活絡春池玻璃為邁向下一段里程而重新點燃的生命力，亦賦予送禮儀式一份深意，讓簡單的事物再次展現不平凡的可能。

春池玻璃深信「循環經濟」與「環境共生」的價值，透過「Ｗ春池計畫」的設計力導入，賦予傳統的回收玻璃產業新活力，打造設計品牌「W春池計畫」及旗下展覽空間「春室」結合策展、體驗、選物、餐飲。

春室2021年第一季展覽暨資訊

展覽期間：2021年1月12日 - 2021年3月28日

展覽地點：春室Glass Studio+The POOL （300 新竹市東區東大路一段 2 號）

開放時間：每日 10:00 - 17:00 開放，週一休館