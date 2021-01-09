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美國國會騷亂餘波盪漾 裴洛西憂川普失心瘋發動核武

國會暴動後，眾議院議長裴洛西憂川普「腦子已不正常」

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/09 14:09
美國總統川普（圖／美聯社）

美國總統川普（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國離任總統川普（Donald Trump）6日煽動支持者，在國會山莊掀起驚濤駭浪，儘管其任期僅剩不到兩週，眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）仍力推閃電式的彈劾行動，要他立刻下台，而她也憂心川普妄自動用核武的可能性，這讓外界一驚，原來美國總統權力之大，竟有發射核彈的獨斷之權。

美聯社》報導，川普雖從未展現使用核武之意圖，裴洛西卻擔憂這「精神錯亂」（unhinged）的總統難保不會於任期末了發動戰爭。她8日已向美國國防部參謀長聯席會議（Joint Chiefs of Staff）主席麥利（Mark Milley）確認，川普無法恣意為之。

自總統杜魯門（Harry Truman）於1940年代下達對日本投擲原子彈的命令後，此後再無這類例子。美國總統雖無須經由國會同意，便可動用核武，但依據標準程序，他須先與白宮策士與相關要員研商，包括國防部長與參謀長聯席會議主席，進行全面評估後，才有可能執行。

事實上，總統之核武職權並未由法律明文規定，而是由杜魯門時代所奠定，意在避免這危險武器落入軍方控制，同時也符合了憲法賦予總統三軍統帥地位之精神。

冷戰時期，核武主要是針對俄國對美開戰的緊急情況，為了迅速回應，將核武決定權交於一人之手，的確能免去曠日廢時的國會批准程序。然而，時代不同了，如今也出現了不少檢討聲浪，認為有必要剝奪總統對核武的專斷之權。

川普上任以來，由於其作風過於藐視傳統，這類聲音有增無減。2017年參院外交委員會就曾就此議題展開公聽會，是數十年來的頭一遭。不過，美國乃至於世人，應無須過於擔憂，總統即便有此念頭，正常情況下也會遭下屬攔阻。

現任參謀長聯席會議副主席海頓（John Hyten）曾表明，軍方有義務對總統提出建言。若總統把腦筋動到核武上，國防官員可以此舉不合法之由拒絕。那麼被拒絕的總統就沒轍了嗎？此時策士會提出其他合法回應的選項，供總統參考，免去一場核武災難。

延伸閱讀：
【國會暴亂】議長辦公室筆電遭竊 逾半數美國人要川普立刻下台
核武
核彈
美國
美國總統
川普
杜魯門
原子彈
裴洛西
眾院議長

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