美國國會大廈遭硬闖！推特永久停用川普帳號：有煽動暴力風險

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導) 美國國會大廈6日遭川普百名支持者闖入,為避免悲劇再次發生,推特今(9)日起將永久停用川普帳號。

推特(Twitter Inc)9日表示,在他們仔細的檢視@realDonalTrump(川普)帳號的推文內容後,尤其是這些訊息如何被接受跟解讀,他們認為其潛在進一步煽動暴力的風險,該帳號將永久停權。

推特說明,川普於8日發出的推文提及他不會參加拜登就職典禮,這對某些可能發動攻擊的川普支持者視為當日為「安全的」攻擊目標,川普稱他的支持者為「美國愛國者」,且指出「他們對未來將發出『很大的聲音』」。

推特說,這些激進言論可能讓美國國會的暴力行為再度發生,且有許多跡象顯示這些訊息是這樣被解讀的,並被理解成是鼓勵支持者去做,「預計於1月17日發動的第二次武裝攻擊美國國會大廈的討論,近日已在推特上激增」。

美聯社報導,推特長期以來給予川普以及其他世界領袖,發動個人攻擊、仇恨演說及其他行為寬厚的豁免權,但是推特詳細指出,川普提及美國國會暴行的貼文在讚頌暴力,甚至在網路上計畫未來拜登就職典禮上的武裝抗議。

「紐約時報」指出,推特此舉將川普視為斷絕往來戶,川普利用他們的平台累積人氣並傳播他的訊息,但內容時常充斥不實消息和威脅字眼。

在週三國會暴力攻擊事件後,推特受到很大的壓力,被要求要進一步抵制川普的行為,@realDonaldTrump原有約8900萬名跟隨者;而臉書在週三已停止川普帳號至20日,並也有可能將永遠暫停。20日為共和黨籍的川普預定將政權移交民主黨總統當選人拜登的日子。

After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y