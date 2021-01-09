韓國《黏黏怪物研究所》睽違四年登入台灣　三大互動體驗區、五個療癒場景變身怪物

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 《黏黏怪物研究所：登入計劃特展》三大互動體驗區，五個療癒場景，可以聽見各種怪物的聲音，並一步一步變身成怪物，搭配百種限定商品快閃店，自即日起松山文創園區正式開展。

表情一般、肢體殘缺，卻有著深厚的情緒張力，也因為這種「不完美」，讓黏黏怪物們的靈魂特質更鮮明。不管多麼挫折、多麼孤單，怪物們總能一笑而過，並找到與自己最契合的對象，而這些理念真的就像人類一樣。

韓國知名設計團隊「黏黏怪物研究所」（STICKY MONSTER LAB, SML）睽違4年再度來台舉辦主題展覽，8個超有趣展區，結合超過百種展覽限定商品快閃店，潮流達人黃子佼也出席分享參觀心得，邀請大家一起「Chill」，登入黏黏怪物新世界！



黏黏怪物研究所：登入計劃(圖/主辦單位)

韓國設計師Boo與Fla因為疫情關係無法親自來台，但仍貼心地錄了影片與台灣觀眾分享這次的「登入計劃」，片中提到這次的展覽要帶給大家一個放鬆且愜意的空間，享受歡樂的奇幻旅程，也希望可以趕快跟台灣的大家面對面。

雅慕斯娛樂社長廣澤誠說：「這次的展覽從兩年前就與韓國設計團隊開始討論，而突如其來的疫情重創世界，讓韓方提出創造黏黏怪物虛擬世界的創意，讓民眾變身成怪物，一起揮別2020年的陰霾，迎向2021年新世界。」

黃子佼表示，不管是「房子裡還有房子」怪物區、夕陽區或是怪物大腳丫，每一區都讓人流連忘返，大讚展覽意境佳。一共規劃3個互動體驗、5個療癒場景，即日起快進入黏黏怪物的世界，找到專屬你的怪物模樣。

台灣展場限定的Yellowmon安全帽，讓即使已有收藏SML商品的黃子佼也忍不住失手，更笑說：「戴這款可愛安全帽，超車對方都不會生氣！」

除了實用商品之外，展場限定公仔、露營相關商品都非常吸睛，很有收藏價值。大批粉絲期待的展覽限定公仔，包含正在坐著登入的怪物、彷彿進入到異次元的怪物，及台灣唯一正貨的「走走系列」盲盒，準備讓粉絲荷包大失血！



黏黏怪物研究所：登入計劃(影/Youtube)

怪物世界長什麼樣子呢？休息時怪物們都在做什麼呢？進入這個世界的同時，你將一步一步變身成黏黏怪物，學習Monster的聲音、變成Monster的外貌，進入Monster的城市、感受Monster的生活。

變身步驟：

step.1 進入轉換隧道：透過WONDER CORP的神秘系統進入轉換隧道，牆上運轉的怪物密碼，及一支支正在準備登入的黏黏怪物，連我們的腦內組成也將漸漸變成怪物特有的運作模式。

step.2 學習怪物的聲音：進到牠們的身體、探索與了解牠們的聲音吧！每一種聲音都有不同，卻都很療癒，原來這就是屬於Monster的語言。

step.3 變身怪物：「新朋友來了！」一站上去就受到怪物們的注目禮！這是最關鍵的一步，對著螢幕揮揮手，全新的黏黏怪物就此誕生！

接著你就如同眼前看到的怪物們一樣，一起看這世界的繁華城鎮、溫暖日常，感受最療癒的日落及照亮心靈的SML旋轉燈塔，還能認識新朋友大腳丫怪物及房子怪物。

黏黏怪物研究所：登入計劃特展

● 活動期間｜2021.1.8~2021.4.4 每日10:00~18:00

● 活動地點｜松山文創園區 1號倉庫 (台北市信義區菸廠路88號)

● 粉絲專頁｜https://www.facebook.com/SMLWONDEREXPO

● 活動官網｜https://pse.is/3a99pk

● 購票通路｜udn售票網（https://pse.is/386r6u）、ibon、全家、博客來，1月8日起亦可至展覽現場購票。