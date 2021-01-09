電影《拆彈專家2》台灣票房衝破3700百萬　劉德華暖心安慰妝哭花影迷

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)香港警匪動作片《拆彈專家2》於跨年元旦上映，全台票房已賣破3700萬台幣。

《拆彈專家2》集合第一集原班人馬，由香港鬼才名導邱禮濤執導，劉德華監製及主演， 再加上影帝劉青雲及美貌實力兼俱的女星倪妮共同演出， 卡司陣容堅強。

除了讓人震撼的特效場面，更多觀眾驚呼《拆彈專家2》 充滿當年香港警匪電影極盛時期的節奏和張力，而劇情一再反轉， 甚至逼出觀眾的眼淚，網友說「這部真的太猛了，不管場景，動作， 爆破及內心戲，都很到位」、「毫無冷場！本來是捧華仔的場，看完真的驚豔」，許多影迷頻頻敲碗催生第3集。

劉德華得知許多觀眾因《拆彈專家2》中挑戰人性的劇情流下眼淚， 像是劉青雲對著劉德華說「要走一起走」的兄弟情， 還有拆彈小組在拆彈時竟面對高樓狙擊手的威脅，都成了超強淚點， 還有不少影迷留言說哭到眼妝全花，讓他趕緊安慰粉絲們說：「 不哭不哭，下次我會演個喜劇，讓大家都開開心心的笑吧！」

劉德華表示，導演邱禮濤很成功的用電影手法， 讓主角的轉變更清楚且有層次，「 我相信當你身邊所有人告訴你是個好人時，你會相信自己是好人， 但所有人說是你壞的，你也真的會變壞。」

女星倪妮一改平日的時尚優雅的美貌演出特警，許多影迷留言讚美她的演出美麗又強悍。 為了讓女警的演出更有說服力，倪妮花了很多心思建立角色， 連化妝都選擇深一點的粉底，刻意不讓皮膚看起來太白晰。

倪妮笑稱在片中半永久性的配槍，許多動作場面都要單手持槍移動， 她說：「拍完戲發現自己手臂都不一樣粗了， 拿槍的手部肌肉變發達了不少。」

電影已於跨年元旦上映，連續三天假期，便開出好2500萬的成績， 隨著口碑越傳越多，網路好評不斷，討論度極高，也讓票房走勢越走 越高，全台賣破3700萬台幣。