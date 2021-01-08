「台灣堅定友人」美國駐聯合國大使將訪台 外交部表感謝

美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）下週三訪台，外交部今日發布聲明，表示感謝其對台灣國際參與的支持。（圖/台灣英文新聞） 美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）下週三訪台，外交部今日發布聲明，表示感謝其對台灣國際參與的支持。（圖/台灣英文新聞）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）美國國務卿龐培奧（Mike Pompeo）於台灣時間7日時宣布，美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）將於今年1月13日至15日訪問台灣，期間將與總統蔡英文及外交部長吳釗燮會面，並公開發表演說，對此，外交部今(8日)發布聲明，表示由衷感謝。

克拉夫特訪問台灣將是自我國1971年退出聯合國以來，首度有現任美國駐聯合國常代來訪，同時也是自去年8月以來，第3位訪問台灣的美國高階官員。這不僅顯示美國對台灣國際參與的高度支持，也象徵台美關係的進一步提升。

克拉夫特曾任美國駐加拿大大使，2019年9月正式在川普政府之下擔任駐聯合國大使，期間，她多次就我國推動參與「聯合國」（UN）、「世界衛生組織」（WHO）及「國際民航組織」（ICAO）案公開表達支持，也曾與駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章共進午餐，為台灣有意義及擴大參與聯合國體系發出正義之聲，並展現其對台灣的友好態度。

對此，外交部表示，克拉夫特是台灣的「堅定友人」，並對其支持表達由衷感謝。同時，外交部也強調，未來我國政府將在既有良好基礎上，與美國等理念相近的國家攜手合作，捍衛民主、自由、人權及以規範為基礎的國際秩序，持續為世界的和平與發展積極做出貢獻。