霧峰假日觀光巴士16日啟動 另推遊程與套票

交通部觀光局參山國家風景區管理處推動中彰區域觀光聯盟計畫，串聯整合台中市霧峰區周邊觀光，16日啟動假日觀光巴士，另推出1日遊、自行車私房行程，讓遊客發現不同的霧峰。



假日觀光巡迴巴士自16日展開免費試營運，2月14日起正式上路，每週六、日與國定連續假日行駛，每日8趟次行經立法院民主議政園區、國立台灣交響樂團、霧峰林家花園林獻堂博物館、亞洲大學現代美術館、光復新村等景點。



參山國家風景區管理處今天舉辦觀光巴士啟動記者會，會中台灣觀光代言人喔熊組長聯名巴士也同步亮相，交通部長林佳龍、立委陳柏惟、觀光局副局長林信任等人也出席。林佳龍會中致詞時表示，台灣防疫有成，國人可以十分放心在國內安排旅遊行程，區域觀光聯盟所推行的成果，給國人更多元的旅遊選擇，霧峰是台灣的民主聖地，也在去年入選百大經典小鎮，是一個相當好的旅遊路徑。



林佳龍說，觀光是火車頭產業，帶動各個產業界車廂，也感謝陳柏惟，共同爭取到前瞻計畫預算一起拚觀光，期盼將資源整合落實觀光圈，讓觀光立國再讓觀光主流化。林信任指出，這次計畫結合在地觀光產業、文化體驗與社區食農小旅行，推出6條1日遊私房行程，並響應2021自行車旅遊年，推出自行車私房推薦遊程，由在地文史工作者帶路，騎旅霧峰18公里自行車路線，另也有2日遊行程及優惠套票，讓遊客發現不同的霧峰。