烏來櫻花襯銀色世界 追雪泡湯體驗原民文化

新北市烏來信賢部落今天一度飄雪，白雪點綴櫻花上，相當美麗。不少民眾泡湯驅寒，享受泰雅原民美食，也前進福山、信賢部落追雪，或體驗烏來部落織藝廊道新亮點、美學新視野。



市府觀光旅遊局今天傍晚表示，下午1時40分之後，烏來停車場幾度客滿，車輛陸續排隊進場，但秩序良好。目前車潮已逐漸散去，大多是泡湯的客人，部分車輛續往信賢內洞森林遊樂區，和福山部落追雪。



烏來區公所表示，信賢部落山上今天凌晨開始飄雪至清晨，雖然雪沒有下很久，但是地面和屋頂一片雪白世界。有些早開的粉紅櫻花或紅色茶花，枝椏上堆積白雪，相當美麗。公所表示，部落民眾一早起來，看到四處的雪花十分開心。前往泡湯或追雪的民眾，要注意路面濕滑，行車小心。

新北市觀光旅遊局表示，新北市為全國溫泉泉種最多的地區，烏來素有「大台北後花園」之稱，烏來溫泉一直都是大台北近郊泡湯客的選擇之一。寒流來襲，往山上泡湯的遊客明顯增加，烏來老街有些遊客是全家泡湯或追雪後，前往餐廳品嚐原住民美食。烏來有豐富的泰雅文化與美食，更是享受芬多精森林浴的好所在。除傳統原住民石板烤肉、馬告燻雞，也有許多利用馬告（山胡椒）為素材的美食，在老街攤位可以看到遊客品嚐溫泉蛋、馬告香腸等。



新北市府原住民族行政局長羅美菁今天告訴中央社記者，近年推廣烏來泰雅文化與產業，透過輕旅行體驗部落生活文化，也設立織藝推廣空間，與在地原住民工藝匠師合作推動泰雅織藝產業。



羅美菁說，到烏來泡湯、品嚐美食，也可以欣賞常設的全新織藝廊道。獨特的新景點不但展現泰雅族擅長的編織藝術，還充分體現部落美學的新視野。羅美菁表示，織藝廊道位於新北市烏來區第一市民活動中心旁，設計團隊融入泰雅祖靈眼睛的菱形圖騰元素，結合生活環境營造特有的藝術廊道，尤其晚上，藉由星光與微光路燈穿透，呈現的夜景讓人驚豔。



原民局副局長陳碧霞表示，泰雅編織藝術具深度與文化傳承意涵，烏來區開設「烏來泰雅傳統織布班」，今年農曆春節還計畫舉辦「經緯之間織織不倦-烏來泰雅編織文化振興特展」。