台灣證券交易所：本週發行量加權股價指數漲幅約為4.96% 上市股票總市值達47.12兆元

根據臺灣證券交易所統計，110年1月8日發行量加權股價指數收盤為15,463.95點，較上週(109年12月31日)的14,732.53點上漲731.42點，漲幅約為4.96%，台灣50指數收盤為12,808.93點，較上週的11,952.94點上漲855.99點，漲幅約為7.16%，寶島股價指數收盤為17,596.69點，較上週的16,812.68點上漲784.01點，漲幅約為4.66%。產業別指數方面，漲幅以其他電子類指數上漲12.16%為最大，跌幅以玻璃陶瓷類指數下跌5.80%為最大，未含金融類指數上漲698.00點，漲幅約為5.39%，未含電子類指數上漲133.51點，漲幅約為0.84%，未含金融電子類指數上漲90.69點，漲幅約為0.66%。

本週集中交易市場總成交金額為1兆8,789.59億元，全體上市股票成交金額為1兆7,993.06億元，股票成交量週轉率為4.55%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類6,031.41億元，占全體上市股票交易金額33.52%

第二名，電子零組件類2,786.14億元，占全體上市股票交易金額15.48%

第三名，航運類1,779.81億元，占全體上市股票交易金額9.89%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，航運類16.61%

第二名，光電類12.29%

第三名，電子零組件類11.70%

累計今年年初開盤迄今共5個交易日，集中市場總成交金額為1兆8,789.59億元，市場日平均成交金額為3,757.92億元，股票成交量週轉率為4.55%，股票日平均成交量週轉率為0.91%。

2021年1月8日全體上市公司市場總值為新台幣47兆1,185.93億元，較上週(2020年12月31日)市值44兆9,038.32億元增加2兆2,147.61億元，增幅約為4.93﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)