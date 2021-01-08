台北冬季旅展登場 今年春節寒假訪部落賞櫻花 帶著富邦JU卡一起輕旅行

數千棵櫻花樹盛開，當置身其中、被滿山滿谷的粉嫩花海包圍， 心中滿是幸福與浪漫。這種賞景的興致，隨著國際疫情升溫， 往年搶手的赴日韓賞櫻，今年陣地轉回台灣，深入山林「訪部落賞櫻 花」詢問度日增，成為國人冬季旅遊的新選項。 為力挺國旅激勵經濟，台北富邦銀行JU卡與雄獅旅遊、長汎假期、 易遊網、金龍旅遊、娜路彎大酒店、創造旅行社、JTB台灣等多家 業者合作，活動期間搭乘環島之星或參加花東輕旅行等行程刷JU卡 可享專屬優惠。11/30前探訪JU卡原鄉、 卡面創作人也是阿美族當代藝術家優席夫老家， 不僅能飽覽原民藝術之美，還能專享住宿9折、 咖啡第二杯半價的優惠。若持有的是J POINTS卡別，6/30前再享吃喝玩樂3% LINE POINTS點數回饋無上限！

富邦JU卡是北富銀首張結合原民文化、訴求公益的信用卡，為實踐 ESG精神，卡面為阿美族當代藝術家優席夫所創作， 他是台灣首位躍上國際舞台的原民藝術家，以大膽繽紛的用色、 充滿張力的畫風贏得世界掌聲，作品曾巡迴英國愛丁堡國際藝術節、 歐洲、上海、廈門等地。北富銀表示，富邦JU卡上市首月即破萬卡 ，獲得卡友好評，卡友於網路上表示「卡面設計蠻特別」、「 覺得新卡面好看」、「新卡面好美，加辦起來收藏」等， 也對消費還能做公益給予讚賞，「提撥給需要的族群不錯」、「一樣 3%回饋，但會額外多0.1%做公益…手滑就核卡了」。

相對走訪名聞遐邇的觀光景點，部落獨有的人文風情與文化祭典， 及與眾不同的地理環境、獨特景緻，為旅行帶來另一番風味， 讓前進部落深度旅行蔚為風潮。尤其2~3月為櫻花綻放的時節， 位於海拔1500公尺新竹縣尖石鄉司馬庫斯(泰雅族部落)， 為旅者眼中隱身雲端的夢幻櫻花秘境，預估是今年熱門賞櫻地點。 北富銀指出，今年農曆春節、寒假若有意訪部落賞櫻花， 或參加指定的主題行程，歡迎使用富邦JU卡消費， 享受專屬的刷卡優惠， 北富銀還會提撥刷卡金額的千分之一給原住民相關社福團體， 與您一起「行善得福」，為新的一年埋下愛的種子！

根據內政部資料顯示，目前台灣總共有16大原住民，他們尊重大自 然、敬天地禮神明，對生長的土地有著深度連結， 每一族不同的傳統習俗都有獨特而多樣化的慶典活動。即將到來的2 月以「卑南族的聯合豐年祭」及「達悟族的飛魚招魚祭」 最為人津津樂道，前者可見卑南傳統舞蹈、歌曲吟唱、 盪鞦韆等表演或才藝競賽， 後者可體驗達悟族祈求今年漁獲豐收的儀式。 北富銀鼓勵卡友多認識台灣的在地之美，今年春節、寒假帶著富邦J U卡一起輕旅行，感受獨到的旅遊風情。