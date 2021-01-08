中華電信成為大中華第一家取得Azure Expert MSP最高階專業認證的電信商

中華電信與微軟自2019年10月21日於美國西雅圖微軟總部簽 訂全球戰略合作意向書(LOI, Letter of Intent)後， 一直是微軟認證雲端解決方案極重要的合作夥伴。 繼去年5月取得Azure ExpressRoute台灣授權服務提供商、 7月取得Azure CSP雲端服務金級合作夥伴後， 中華電信今再取得Azure最高階專業認證Azure Expert Managed Services Provider，成為大中華第一家取得Azure Expert MSP的電信商，也是台灣唯一同時具備Azure Expert MSP及網路直連ExpressRoute的服務供應商。

目前世界500大企業中已超過95%的企業使用Azure， 面對疫情急速攀升的轉型需求， 企業比以往更需要Azure支援使其關鍵工作營運不中斷。 微軟Azure Expert MSPs認證計畫，全球僅遴選百大合作夥伴成為Azure Expert MSP，以高標準規範激勵微軟全球合作夥伴持續強化服務能力， 協助企業加速實現轉型目標。中華電信獲此認證， 不僅證實具備全球技術水準的專業能力與雲端解決方案開發能量， 更代表具有豐富營運經驗及達成7×24小時技術支援服務水準。

隨著全球雲端需求急速擴增， 微軟在去年10月26日宣布在台灣設立首座Azure資料中心區 域，使台灣成為亞洲數位轉型中樞。中華電信身為Azure Expert MSP，擁有270張以上微軟專業證照，結合既有網路、 多雲交換平台CMCX、專業IDC機房等ICT領域優勢， 提供企業及政府六大專業管理服務，包含(1)IaaS/ PaaS/SaaS服務建置、(2)高可用性規劃/風險評估/ 服務移轉、(3)自動化雲端管理平台服務、(4) 災難復原服務與持續營運規劃、(5)服務水準精進與成本管控、( 6)用量管理與流程自動化。 企業及政府將所需應用服務託管於中華電信MSP團隊， 更能專注於核心業務加速數位轉型。

中華電信數據通信分公司總經理林昭陽表示：「 微軟是全球數位轉型典範，近年從Windows、 Office等熱門產品的提供者，轉變成能完整提供公有雲( Azure)、私有雲(Azure Stack)、邊緣雲(Azure Stack Edge)等服務的供應商。中華電信此次取得Azure Expert MSP後，將結合認知科學、大數據、區塊鏈、DevOps， 提供客製化解決方案、混合雲等虛實整合的專業服務。 未來也將帶動台灣產業發展5G、AI、物聯網、大數據等新應用， 協助各產業擁抱5G及AIoT數位轉型大戰略， 全面加速台灣產業數位轉型。」