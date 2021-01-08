川普鐵粉之亂請辭潮擴大　國安幕僚傳相繼離職引憂慮

（台灣英文新聞／國際組綜合報導）川普激烈的支持者6日攻陷國會大廈引發長達六小時混亂，外界將矛頭指向川普對鐵粉的煽動性演說及一意孤行，包含其副手彭斯在內的白宮幕僚，則鐵了心不再與之往來，美國時間7日，運輸部長趙小蘭（Elaine Chao）、教育部長戴弗斯（Betsy DeVos）等人更相繼請辭。

趙小蘭是聯邦參議院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）的妻子，她在寫給工作人員的電郵中表示，這次的群眾攻擊事件「根本無法置之不理」。她補充會協助已獲拜登提名的布塔朱吉（Pete Buttigieg）接下重任。

此外，商務部副助理部長柯斯蒂羅（John Costello）在一條措辭嚴厲的推文中宣布辭職，他寫道：「昨日暴動前所未有地重創我們的民主價值，而這更是由在任總統所煽動。」

川普在中國政策上的主要幕僚、白宮副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）美國時間6日已請辭。路透引用資深官員消息報導，負責歐洲和俄羅斯事務的國家安全會議高階主管杜里（Ryan Tully）也提出辭呈，本周可能還會有更多人離開國家安全會議。

不過外界擔心，在新政府尚未交接之際，關鍵國安會議成員的流失，恐構成國安疑慮。路透報導，國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）此前雖傳有心灰意冷提前求去的想法，但沒有辭職的計畫。