新年展新氣 香格里拉台北遠東國際大飯店攜手八方新氣

在熱鬧歡送2020年後，新的一年開始，香格里拉台北遠東國際大飯店特別與王俠軍所領軍的瓷器品牌「八方新氣」攜手合作，於飯店一樓大廳茶軒推出充滿嶄新寓意與節慶祝福的「新氣下午茶」，由甜點行政主廚法蘭克(Frank Braun)創意變化各式精緻年節甜點，擺放在八方新氣優雅唯美「托福」瓷器作品上，精巧美味又吸睛！自即日起至2021年2月28日期間，每日限量10組，需事先訂位，每位1,088元外加一成服務費，訂位專線：(02) 7711-2080。而一樓的The Cake Room也同步推出「金牛報喜 極致禮籃」，豐富多樣年節選物還加入八方新氣新年 “牛”轉系列的「迎新」存錢筒，新春送禮的品味首選！訂購專線：(02) 7700-3155。

「新氣下午茶」 新年新氣象

香格里拉台北遠東國際大飯店首次與瓷器品牌八方新氣聯名推出「新氣下午茶」，特別選用八方新氣的「托福」作為下午茶架，外型以象徵虔誠和平的手，溫柔地向上托起滿滿的福氣，也提醒著每個人在悠閒享用下午茶的同時，更要懂得感恩惜福。最特別的是，這件瓷器作品的手臂巧妙設計成花器，多功能的創意與運用，正是八方新氣設計的主要特色，以不設限的想像力打造生活美學。搭配「托福」造型，甜點行政主廚法蘭克將新春意象融入其中，例如爆竹、金元寶等，共有六款甜點與四款鹹點，十全十美道道精巧，口味上也融合中西，讓人驚喜連連，賓客選用下午茶的咖啡或茶，也可親自體驗多款八方新氣精選茶具，迎接牛年，一起用新氣象「牛」轉乾坤吧！

主廚推薦茶點包含：

紅寶石牛奶巧克力蛋糕佐杏仁達茲瓦克

這道浪漫粉色甜點的蛋糕主體是使用夢幻的紅寶石巧克力(Ruby Chocolate)，這幾年在甜點界掀起熱潮的新品種巧克力由純天然的紅寶石可可豆萃取提煉而成，因產量稀有，主要來自於厄瓜多、巴西和象牙海岸，此種巧克力無添加色素即帶有迷人粉紅色澤，入口綿密柔順，帶有莓果酸甜口感，與傳統巧克力不同。除了紅寶石巧克力外，主廚也運用近年來深受歡迎的法式點心「達克瓦茲」作為夾層，外酥內軟的口感很有層次感，甜點上再以古代銅錢造型巧克力作為點綴，象徵新的一年鴻圖大展、財源廣進。

橘香奶油漬金桔布朗尼

此款甜點酸甜有味，第一層滋味來自橘子白巧克力的柑橘香甜，接著來自經典美式布朗尼與甜漬橘子皮的果香甜味，交融成不同層次的味覺體驗！主廚在造型上亦花了一番心思，以圓球體代表新春團圓之意，最後以一片葉狀白巧克力妝點，造型與滋味都令人回味！

草莓慕斯開心果費南雪

這款甜點外型也十分吸引人，主廚創意設計充滿年節童趣的紅色爆竹，以酸甜的草莓慕斯，外層裹著紅寶石巧克力，使其呈現新春氣息的深紅色；除了草莓慕斯，主廚也在蛋糕體中加入法國知名甜點費南雪，費南雪 (Financier)在法文裡是金融家之意，又稱金磚蛋糕，其質地濕潤，口感類似海綿蛋糕，不只吸睛，還能夠吃到滑順爽口的草莓慕斯和外酥內軟的費南雪，兩種層次堆疊，更能豐富味蕾，爆竹引線前端主廚還巧妙以金箔點綴，維妙維肖演繹「爆竹一聲除舊歲」！

牛年桂花枸杞凍佐糖漿

主廚另一得意之作，也是新春喜氣十足！此款甜點造型典雅可愛，晶瑩剔透的立方體看得到其中藏有養生枸杞和香氣十足的桂花花瓣，享用時可再淋上些許桂花糖漿，Ｑ彈如果凍，清爽不甜膩，又擁有枸杞和桂花的香甜滋味，而盛裝此中式甜品的器皿也是來自八方新氣「好福報」，葫蘆外型的盤子寓意珍惜所有，必有福報，而盤飾上七個葫蘆圖樣更比喻「七小福」，具有多重的吉祥意義，以這款瓷盤襯托桂花枸杞凍，更添牛年好兆頭！

金牛報喜 極致禮籃 15,888 元

不僅大廳茶軒與八方新氣聯名的新氣下午茶，香格里拉台北遠東國際大飯店也於一樓The Cake Room 琳瑯滿目的新年伴手禮品中，獨家推出限量款「金牛報喜 極致禮籃」，加入八方新氣牛年系列商品–迎新存錢筒，外型以戴著盔甲的金牛代表堅定毅力與勇於挑戰，面對嶄新一年裡所有的新挑戰！極致禮籃還包括飯店國際廚藝團隊全新研發的遠東Café BBQ醬、高人氣的香格里拉香氛擴香組、香格里拉台北遠東自產的黑熊蜂蜜禮盒、香宮熱賣明星產品琥珀糖核桃、還有廣式臘腸、香菇、鞭炮牛軋糖以及討喜可愛的金牛報喜玩偶，是年節送禮自用皆宜的節慶品味禮籃！

迎新‧納福 牛年書籤 公益義賣

為善盡社會責任，回饋社會，香格里拉台北遠東國際大飯店也與八方新氣聯名推出「迎新」公益書籤，每份100元，包含迎新書籤與許願卡，於飯店各餐廳與大廳櫃台皆有販售，歡迎即日起至新春期間前往飯店購買做公益，還可寫下新年新願望並懸掛在大廳的許願樹上。義賣善款將贈予社團法人宜蘭縣安安慢飛天使家庭關懷協會。

八方新氣 官窯的浪漫

「讓傳統產業做屬於時代的東西，它是時尚，也是態度。」是八方新氣創辦人王俠軍的座右銘。身為玻璃藝術大師的王俠軍，胸中懷有對文化創意產業的熱情，期待已漸漸式微的瓷器與時下生活的理念結合，激盪出全新的火花。八方新氣NEW CHI就這樣誕生了，成立於2003年，研發團隊希望突破傳統工藝，挑戰最高難度的瓷器創作，進而打造出頂級精緻的現代藝術瓷器，所有作品都是百分之百手工，小細節都是經過嚴格篩選，每個作品都是萬中選一、獨一無二的藝術品。

至今，八方新氣已成立15週年，所累積的藝術成果豐碩，王俠軍先生更被封為「中華瓷器文化復興者」。每件典雅的瓷器作品都能充滿著全新的創意、無與倫比的工藝和時尚的美感，進而使人與人、與環境間有更深厚的關係，使時光變的更加溫暖可貴。