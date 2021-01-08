【快去捐血】寒流來襲、台灣血液庫存將見底　台北新竹最缺O型AB型

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）寒流來襲，全台血庫告急。根據血液基金會最新統計，各縣市血液庫存都偏低，其中以台北、新竹缺血狀況最嚴重，O型、AB型最低，僅剩2.7天。血液基金會呼籲民眾挽袖捐熱血。

血液基金會統計，截至今天(8日) 上午，全台血液庫存全數低於安全庫存量，其中以台北、新竹地區缺血狀況最嚴重，台中地區居次。

統計指出，目前台北地區全血型平均庫存僅剩3.6天，以O型缺血最嚴重、僅能再撐2.7天，其次依序為AB 型3.2天、A型3.8天、B型5.2天。

新竹地區血庫同樣快見底，平均庫存僅剩3.5天，其中以AB型最缺僅剩2.7天，O型剩2.9天、A型3.3天、B 型5.2天。

台中地區方面平均庫存剩5.1天，以O型最缺、剩3.7天，其次依序為AB型5.1天、A型5.3天、B型7.5天；高雄地區平均剩4.6天，O型剩4.3天、AB型4.4天、A型4.6天、B型5.1天。

台灣血液基金會業務處長洪英聖表示，北部地區近一個月天氣都偏濕冷，導致捐血量銳減，遲遲拉不上來，但每當氣溫驟降、寒流來襲，醫療院所用血量將大增，造成如今缺血窘境，呼籲民眾挽袖捐血，儘速將血液庫存提高至安全庫存量7天以上。

因應春節期間用血，安全庫存量至少要提高到10天，中央社引述洪英聖說，1月10日至2月10日將啟動捐血月活動，至少要再募集2萬袋血液，呼籲民眾挽袖捐熱血。