台積電單週股價飆漲50元 ADR市值逼近騰訊

台股自今年1月4日開紅盤以來，台積電獲法人買盤青睞，股價連漲5天，合計單週大漲50元，漲幅達9.43%，市值激增1.29兆元。台積電ADR今天凌晨漲至121.43美元，市值約6297.45億美元，高居全球第9大，逼近第8大騰訊。

隨著外資持續不斷回補買超，台積電本週股價表現強悍，天天創新天價，自去年封關的530元，一路飆高至580元，大漲50元，漲幅達9.43%，市值激增1.29兆元，達15.03兆元。

隨著台積電在台股的現貨股價走強，台積電美國存託憑證（ADR）在1月7日美股收盤也大漲至121.43美元，市值約6297.45億美元，高居全球第9大，逼近第8大騰訊的6987.53億美元。

台積電近期股價頻創新高，大股東行政院國家發展基金管理會持股市值也水漲船高，達9591.46億元，一週增加826.85億元。

台積電創辦人張忠謀退休時持有台積電1.25億股，他在退休後若未賣股，持股總市值也攀高至725億元，單週增加62.5億元。

台積電董事長劉德音持有台積電1291萬3114股，持股市值74.89億元；總裁魏哲家持有台積電717萬9207股，持股市值41.63億元。

新光投信董事長劉坤錫表示，外資回補是推升台積電股價頻創新高的主要動能，而台積電在全球晶圓代工龍頭地位穩固，基本面強勁是吸引外資不斷搶進回補的最重要因素。

劉坤錫說，目前已有多家外資給予台積電600元目標價，最高上看650元，台積電今天收盤股價已達580元，不排除有機會進一步挑戰600元關卡。

分析師王兆立表示，台積電預計14日召開法人說明會，外資搶在法說會前大舉買進，推升台積電股價大漲，法說會後是否會呈現利多出盡走勢，值得觀察。

法人預期，台積電第1季客戶需求依然強勁，營運表現可望淡季不淡，今年營運將可延續成長趨勢，營收與獲利續創歷史新高；台積電還有機會接獲英特爾（Intel）委外代工訂單，未來幾年將維持穩健成長。