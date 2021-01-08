馬雲去哪了？ 金融時報：中國對媒體下達報導禁令

英國金融時報報導，中國官方去年底對媒體下達有關馬雲的報導指引，要求嚴格遵循官方口徑，未經允許不得評論和引述外媒。學者指這份指引的用語嚴厲且不尋常，事件可能有政治背景。

馬雲2020年10月底在上海外灘金融峰會的一席演說中批評中國的金融監管制度，被視為槓上同場發言卻立場迥異的中國國家副主席王岐山。之後，阿里巴巴旗下的螞蟻集團預估370億美元（約新台幣1.03兆元）的首次公開募股（IPO）被叫停，官方也對阿里巴巴集團啟動反壟斷調查。馬雲也就此消失在公眾視野。

正當外媒紛紛探尋他的去向之際，金融時報8日報導，中國官方宣傳部門於2020年12月底對媒體下達一份報導螞蟻集團新聞的指引。

報導引述2名看過這份文件的人士指出，指引要求媒體必須「正確引用」官方對這起反壟斷調查的口徑，「未經允許，不得更改或增加其他的評論」。

文件又指，「如果任何公司的聲明反對官方立場，則不能刊登、不能轉載。也不能引述外國媒體報導」。

中共官媒人民日報之前的相關報導，曾批評中國的科技業追求「更高程度的市場集中度」，並指監管對經濟的健康發展至關重要。

報導引述加州柏克萊大學學者蕭強表示，這份指引是「嚴厲且不尋常的」。他說，指引中的用語和薄熙來案等「特別重大政治事件」的報導指引很類似。薄熙來曾被視為中共總書記習近平的政敵，2013年被以貪污等罪判處無期徒刑。

蕭強聲稱，馬雲公司的投資和一些中國最具權勢的家族有直接關係。他認為，馬雲並非僅僅一席演講觸怒了習近平或其他官員，指事件可能還有高層政治的背景。

媒體之前曾報導，指習近平直接參與叫停螞蟻集團IPO的決策。

報導又引述一名中國國營媒體的員工表示：「我覺得北京某程度上還是怕阿里巴巴的」，「政府覺得自己被挑戰了」。

中國財經媒體「虎嗅網」12月19日宣布暫停更新一個月，有分析認為，這和他們之前曾發表一篇與官方反壟斷立場相左的評論有關。

這篇評論指美企的壟斷鞏固了美國的國際競爭力，質疑中國的科技業還沒大到需要被反壟斷。這篇評論隨後遭到下架。

「虎嗅網」2014年曾獲阿里巴巴集團投資。

即便國營媒體被下報導禁令，但報導指出，一些中國自媒體、部落格仍持續猜測馬雲的下落。