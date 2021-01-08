全台急凍 用喝酒、暖暖包、電熱毯抗寒正確嗎? 保暖NG行為 你中了幾個

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）全台急凍，寒流一個接一個來，民眾為了達到抗寒目的，
彰化基督教醫院急診暨重症醫學部副主任謝貝尤醫師表示，常見保暖
此外，若皮膚長時間接觸像是電毯、暖爐或暖暖蛋等電器產品，
坊間較常見民眾用暖暖包取暖，謝醫師提醒民眾拆開後輕輕的搖晃，
謝貝尤提醒，不管是暖暖包或是熱水袋，
而泡澡機、泡腳機，就可能會有「
至於老人家、心血管疾病及三高族群，在起床應先暖身，
彰化縣消防局災害預防科科長蔡佳洲博士表示，不當使用電器的NG
- 插頭及插座鬆動，因接觸不良產生火花熔解絕緣被覆，
造成短路著火。
- 插頭因長期使用或所在環境潮濕而容易累積塵埃或水分，
使原本分開的兩極形成通路，造成積污導電現象而短路著火。
- 電線經綑綁後，通電時產生的熱量無法逸散，
致使電線溫度升高而熔解絕緣被覆，造成短路著火。
- 電線因不正確的拔除插頭方式，致使內部銅線斷裂或半斷線，
造成電流經過時產生過熱或電氣火花， 使得導線絕緣及周圍可燃物起火燃燒。
- 電線因長時間使用或重物重壓，致使老化或破損，造成短路著火。
- 電線受拉扯、擠壓、尖銳物固定等因素，造成絕緣損傷、短路著火。
- 室內配線因包藏於室內裝潢中，易因老舊未更換或破損，
而發生意外。
- 冷氣機、電風扇、電暖器等，因季節性而長時間使用的電器產品，
長年未經妥善保養及未注意其使用壽命， 電零組件老舊損壞而易生火災。
- 延長線因同時裝接功率超過600W之高功率電器，
過負載造成大量電流流通而引起高熱熔解絕緣被覆，造成短路著火。
- 使用電暖器烘乾棉被或衣物、
發熱電器距離報紙或衣物等可燃物過近， 使用瓦斯爐或電熨斗等發熱電器時，疏於看顧或中途離開等原因， 造成電器周圍可燃物起火燃燒。
蔡佳洲博士提醒民眾，應養成5不1沒有原則的正確用電習慣 ，包括：用電不超過負載、電線不綑綁折損、插頭不潮溼汙損、
- 選購時：應注意是否貼有「商品安全標章」，
並檢視廠商名稱及地址、電器規格（如：電壓、消耗功率） 及型號等各項標示是否清楚，勿隨意購買來路不明商品。
- 使用時：
- 先檢視產品使用說明書，並依使用說明書規定方法使用，
且應特別注意產品使用說明書所列之警告事項。
- 用電暖器時，勿在密閉空間使用，
因部分結構之電暖器會有耗氧之情形，應維持室內適當之通風， 以免室內缺氧，造成使用者之危害。
- 電暖器出風口溫度較高，應注意避免讓小孩觸碰，以免燙傷，
並勿與床舖距離過近，以免引起火災。
- 切勿在電暖器上覆蓋或烘烤布料，尤其是壁紙及窗簾，
晚上睡覺時也不可近距離面向床邊棉被，以防火災發生。
- 勿將酒精、燃油、被褥、紙等易燃物品，靠近電暖器，
尤須注意和家具、窗簾或布類衣物等易燃材料保持適當之安全距離。
- 電暖器之消耗電功率較大，應使用專用插座，
勿與其他電器共用同一電源插座組。如需使用電源線組， 應注意電暖器之消耗電功率（W），勿超過電源線組之功率容量， 以免電源線組容量不足，造成電源線組溫度升高，引起火災。
- 糖尿病等慢性病患，因末梢神經感覺較為遲緩，
建議依醫生指示下使用電暖器具。
- 使用電毯時，切勿過度彎曲、摺疊、擠壓電毯，
該動作易引起隱藏於電毯內之電熱線故障，以致產生過熱現象， 發生危險。建議避免長時間使用，且離開使用地點時， 記得關閉電源，以免引發火災意外。
- 若有故障現象發生，應將電暖器具送至廠商指定之維修站維修，
切勿自行拆開修理。