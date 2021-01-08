全台急凍 用喝酒、暖暖包、電熱毯抗寒正確嗎? 保暖NG行為 你中了幾個

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）全台急凍，寒流一個接一個來，民眾為了達到抗寒目的， 各種保暖小物、方法都被搬上檯面，包括：電暖爐(扇)、電熱毯、電熱水袋、暖暖包等，甚至有些民眾還用燒炭、吹風機、喝酒等方式取暖。但是，警消、醫師警告，不當抗寒取暖的 NG行為，反而容易被高溫燙傷、低溫燙傷， 甚至引發火警而造成憾事。

彰化基督教醫院急診暨重症醫學部副主任謝貝尤醫師表示，常見保暖 的NG行為包括在密閉空間下燒炭、點蠟燭，可能就會造成一氧化碳 中毒，也因為有明火，也會很容易造成火災； 一般認為喝酒好像可以暖身，但其實也不是很適當， 喝酒會讓身體發熱是因為皮膚的微血管會充血， 但其實血液是離開身體器官的，反而會讓核心體溫下降， 可能甚至造成低體溫，尤其是在外喝酒宿醉，反而會更危險。

此外，若皮膚長時間接觸像是電毯、暖爐或暖暖蛋等電器產品， 也有可能會燙傷，尤其是老人家、嬰幼兒表達能力不好， 或是糖尿病病患神經病變，對於冷熱感覺比較不敏感者， 而中風患者無力翻身，躺電熱毯也是長時間接觸， 也會造成低溫燙傷。

坊間較常見民眾用暖暖包取暖，謝醫師提醒民眾拆開後輕輕的搖晃， 讓裡面化學物質起作用，但是使用的時候儘量避免長時間接觸皮膚， 可考慮在外層再包一層毛巾或比較厚的布，然後再使用， 可以放在口袋裡，睡覺的時候就記得別放在被子裡面， 很有可能忘記而造成長時間的低溫燙傷。

謝貝尤提醒，不管是暖暖包或是熱水袋， 這種看似沒有殺傷力的發熱器具，其實一樣會造成低溫燙傷，大約在 45度以上的溫度，如果長時間接觸半小時以上， 就可能會有燙傷的情形。

而泡澡機、泡腳機，就可能會有「 溫水煮青蛙」的情況，所以務必要小心。 冬天泡湯也要注意時間不要太久、要適時的補充水份， 避免體液流失太多，不然可能會有暈眩症、 姿勢性低血壓而暈倒的情形。

至於老人家、心血管疾病及三高族群，在起床應先暖身， 或穿一件比較保暖的衣物，再從被窩裡出來，也可以考慮戴帽子、 圍圍巾，或是穿比較高領的衣服，避免冷風來了，氣管、 血管容易收縮會引起不適，也可以多利用一些機能性衣物做多層次的穿搭，像是發熱衣、 羽絨衣或羊毛衣；手腳容易冰冷的人，可以戴手套、 穿比較厚的襪子。

彰化縣消防局災害預防科科長蔡佳洲博士表示，不當使用電器的NG 行為包括：

插頭及插座鬆動，因接觸不良產生火花熔解絕緣被覆， 造成短路著火。 插頭因長期使用或所在環境潮濕而容易累積塵埃或水分， 使原本分開的兩極形成通路，造成積污導電現象而短路著火。 電線經綑綁後，通電時產生的熱量無法逸散， 致使電線溫度升高而熔解絕緣被覆，造成短路著火。 電線因不正確的拔除插頭方式，致使內部銅線斷裂或半斷線， 造成電流經過時產生過熱或電氣火花， 使得導線絕緣及周圍可燃物起火燃燒。 電線因長時間使用或重物重壓，致使老化或破損，造成短路著火。 電線受拉扯、擠壓、尖銳物固定等因素，造成絕緣損傷、短路著火。 室內配線因包藏於室內裝潢中，易因老舊未更換或破損， 而發生意外。 冷氣機、電風扇、電暖器等，因季節性而長時間使用的電器產品， 長年未經妥善保養及未注意其使用壽命， 電零組件老舊損壞而易生火災。 延長線因同時裝接功率超過600W之高功率電器， 過負載造成大量電流流通而引起高熱熔解絕緣被覆，造成短路著火。 使用電暖器烘乾棉被或衣物、 發熱電器距離報紙或衣物等可燃物過近， 使用瓦斯爐或電熨斗等發熱電器時，疏於看顧或中途離開等原因， 造成電器周圍可燃物起火燃燒。

蔡佳洲博士提醒民眾，應養成5不1沒有原則的正確用電習慣 ，包括：用電不超過負載、電線不綑綁折損、插頭不潮溼汙損、 電源插座不用不插、電器周圍不放可燃物、沒有安全標章不買不用；另外，在選購電器用品時也須注意幾大重點：

選購時：應注意是否貼有「商品安全標章」， 並檢視廠商名稱及地址、電器規格（如：電壓、消耗功率） 及型號等各項標示是否清楚，勿隨意購買來路不明商品。

並檢視廠商名稱及地址、電器規格（如：電壓、消耗功率） 及型號等各項標示是否清楚，勿隨意購買來路不明商品。 使用時：