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全台急凍 用喝酒、暖暖包、電熱毯抗寒正確嗎? 保暖NG行為 你中了幾個

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/08 12:07
示意圖／Ｇetty Images

示意圖／Ｇetty Images

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）全台急凍，寒流一個接一個來，民眾為了達到抗寒目的，各種保暖小物、方法都被搬上檯面，包括：電暖爐(扇)、電熱毯、電熱水袋、暖暖包等，甚至有些民眾還用燒炭、吹風機、喝酒等方式取暖。但是，警消、醫師警告，不當抗寒取暖的NG行為，反而容易被高溫燙傷、低溫燙傷，甚至引發火警而造成憾事。

彰化基督教醫院急診暨重症醫學部副主任謝貝尤醫師表示，常見保暖的NG行為包括在密閉空間下燒炭、點蠟燭，可能就會造成一氧化碳中毒，也因為有明火，也會很容易造成火災；一般認為喝酒好像可以暖身，但其實也不是很適當，喝酒會讓身體發熱是因為皮膚的微血管會充血，但其實血液是離開身體器官的，反而會讓核心體溫下降，可能甚至造成低體溫，尤其是在外喝酒宿醉，反而會更危險。

此外，若皮膚長時間接觸像是電毯、暖爐或暖暖蛋等電器產品，也有可能會燙傷，尤其是老人家、嬰幼兒表達能力不好，或是糖尿病病患神經病變，對於冷熱感覺比較不敏感者，而中風患者無力翻身，躺電熱毯也是長時間接觸，也會造成低溫燙傷。

坊間較常見民眾用暖暖包取暖，謝醫師提醒民眾拆開後輕輕的搖晃，讓裡面化學物質起作用，但是使用的時候儘量避免長時間接觸皮膚，可考慮在外層再包一層毛巾或比較厚的布，然後再使用，可以放在口袋裡，睡覺的時候就記得別放在被子裡面，很有可能忘記而造成長時間的低溫燙傷。

謝貝尤提醒，不管是暖暖包或是熱水袋，這種看似沒有殺傷力的發熱器具，其實一樣會造成低溫燙傷，大約在45度以上的溫度，如果長時間接觸半小時以上，就可能會有燙傷的情形。

而泡澡機、泡腳機，就可能會有「溫水煮青蛙」的情況，所以務必要小心。冬天泡湯也要注意時間不要太久、要適時的補充水份，避免體液流失太多，不然可能會有暈眩症、姿勢性低血壓而暈倒的情形。

至於老人家、心血管疾病及三高族群，在起床應先暖身，或穿一件比較保暖的衣物，再從被窩裡出來，也可以考慮戴帽子、圍圍巾，或是穿比較高領的衣服，避免冷風來了，氣管、血管容易收縮會引起不適，也可以多利用一些機能性衣物做多層次的穿搭，像是發熱衣、羽絨衣或羊毛衣；手腳容易冰冷的人，可以戴手套、穿比較厚的襪子。

彰化縣消防局災害預防科科長蔡佳洲博士表示，不當使用電器的NG行為包括：

  1. 插頭及插座鬆動，因接觸不良產生火花熔解絕緣被覆，造成短路著火。
  2. 插頭因長期使用或所在環境潮濕而容易累積塵埃或水分，使原本分開的兩極形成通路，造成積污導電現象而短路著火。
  3. 電線經綑綁後，通電時產生的熱量無法逸散，致使電線溫度升高而熔解絕緣被覆，造成短路著火。
  4. 電線因不正確的拔除插頭方式，致使內部銅線斷裂或半斷線，造成電流經過時產生過熱或電氣火花，使得導線絕緣及周圍可燃物起火燃燒。
  5. 電線因長時間使用或重物重壓，致使老化或破損，造成短路著火。
  6. 電線受拉扯、擠壓、尖銳物固定等因素，造成絕緣損傷、短路著火。
  7. 室內配線因包藏於室內裝潢中，易因老舊未更換或破損，而發生意外。
  8. 冷氣機、電風扇、電暖器等，因季節性而長時間使用的電器產品，長年未經妥善保養及未注意其使用壽命，電零組件老舊損壞而易生火災。
  9. 延長線因同時裝接功率超過600W之高功率電器，過負載造成大量電流流通而引起高熱熔解絕緣被覆，造成短路著火。
  10. 使用電暖器烘乾棉被或衣物、發熱電器距離報紙或衣物等可燃物過近，使用瓦斯爐或電熨斗等發熱電器時，疏於看顧或中途離開等原因，造成電器周圍可燃物起火燃燒。

蔡佳洲博士提醒民眾，應養成5不1沒有原則的正確用電習慣 ，包括：用電不超過負載、電線不綑綁折損、插頭不潮溼汙損、電源插座不用不插、電器周圍不放可燃物、沒有安全標章不買不用；另外，在選購電器用品時也須注意幾大重點：

  • 選購時：應注意是否貼有「商品安全標章」，並檢視廠商名稱及地址、電器規格（如：電壓、消耗功率）及型號等各項標示是否清楚，勿隨意購買來路不明商品。
  • 使用時：
  1. 先檢視產品使用說明書，並依使用說明書規定方法使用，且應特別注意產品使用說明書所列之警告事項。
  2. 用電暖器時，勿在密閉空間使用，因部分結構之電暖器會有耗氧之情形，應維持室內適當之通風，以免室內缺氧，造成使用者之危害。
  3. 電暖器出風口溫度較高，應注意避免讓小孩觸碰，以免燙傷，並勿與床舖距離過近，以免引起火災。
  4. 切勿在電暖器上覆蓋或烘烤布料，尤其是壁紙及窗簾，晚上睡覺時也不可近距離面向床邊棉被，以防火災發生。
  5. 勿將酒精、燃油、被褥、紙等易燃物品，靠近電暖器，尤須注意和家具、窗簾或布類衣物等易燃材料保持適當之安全距離。
  6. 電暖器之消耗電功率較大，應使用專用插座，勿與其他電器共用同一電源插座組。如需使用電源線組，應注意電暖器之消耗電功率（W），勿超過電源線組之功率容量，以免電源線組容量不足，造成電源線組溫度升高，引起火災。
  7. 糖尿病等慢性病患，因末梢神經感覺較為遲緩，建議依醫生指示下使用電暖器具。
  8. 使用電毯時，切勿過度彎曲、摺疊、擠壓電毯，該動作易引起隱藏於電毯內之電熱線故障，以致產生過熱現象，發生危險。建議避免長時間使用，且離開使用地點時，記得關閉電源，以免引發火災意外。
  9. 若有故障現象發生，應將電暖器具送至廠商指定之維修站維修，切勿自行拆開修理。
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