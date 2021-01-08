川普免提早出局？彭斯傳婉拒援引美憲修No.25

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）美國國會大廈6日聯邦參、眾議員召開聯席會議認證下任總統之際，遭川普堅定支持者攻陷，引發國會內衝突持續六小時，質疑選舉結果不公的美國總統川普成為眾矢之的，更出現強烈呼聲要副總統彭斯透過憲法修正案讓川普提前退任，不過，彭斯傳不願動用這項權力，讓川普立刻下台一鞠躬。

在這場國會風波中，副總統彭斯曾勇敢拒絕川普要求，表示無法利用自身權力去否定選舉人團投票結果。

事件落幕後，共和民主兩黨領袖及政府要員紛紛公開譴責占領暴行，其中民主黨國會議員致聯名信，指川普「已和現實脫節、憤怒又危險，不再適任一國之元首」，敦促副總統彭斯啟動《憲法》第25條修正案，讓川普提前下台。

目前距離川普離任時間僅不到兩周，20日拜登將宣誓就職。

在這次暴亂事件中，川普一開始對於鐵粉造成國會失序一事的同情反應令外界錯愕，因此也導致包括歐布萊恩在內多位白宮國安團隊成員心灰意冷將請辭。四面楚歌下，川普7日火速透過助手發表回應，指「儘管不認同大選結果，1月20日當天，政權交接會是有序進行。」

就在川普釋出這樣的正面訊息後，路透社引用消息人士訊息報導，彭斯傳無意動用他被賦予的權力，讓川普提前離任。

路透社報導，多位川普重要國安團隊顧問已不願和川普互動往來，留在川普身邊的幕僚，已是為數不多的死忠支持者。川普憤恨副總統彭斯不願動用權力阻止國會認證拜登當選，不斷抨擊批評彭斯，也令更多團隊成員失望出走，更有資深白宮官員告訴路透社記者，可以確定他們兩人從此老死不相往來。

截至出稿前為止，已確定請辭的白宮高層包括副國安顧問博明（Matthew Pottinger），其餘考慮請辭者包括國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）、副幕僚長李德爾（Chris Liddell）、白宮社交秘書尼斯塔（Rickie Niceta）、白宮副發言人馬修斯（Sarah Matthews）、以及運輸部長趙小蘭，成為事件後以辭職表達抗議的最高階成員。

儘管彭斯放過川普一馬，但華盛頓法院代理檢察官舍溫（Michael Sherwin）向美媒表示，司法部將考慮對任何參與暴動的人提起刑事訴訟，「不排除任何可能」，包括以最嚴重的「煽動叛亂罪」之名起訴。

截至目前為止，已有逾90名攻陷國會的川普鐵粉遭華府警察逮捕，另外，調查及逮捕行動還可能擴大，把所有雖不在現場但企圖干預政權和平轉移的涉事者繩之以法。被問到川普在事發前對支持者進行的煽動性演說，舍溫回應，將會調查事件中所有參與人的角色並依法進行起訴動作。