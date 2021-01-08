日本最新純愛動畫《喬瑟與虎與魚群》　台灣操刀3DCG加碼服裝設計

日本最新動畫強片《喬瑟與虎與魚群》由台灣的「五號影像有限公司」的模型師、動畫師、美術設計師等操刀幕後3DCG，也負責部分角色服裝及髮型等設... 日本最新動畫強片《喬瑟與虎與魚群》由台灣的「五號影像有限公司」的模型師、動畫師、美術設計師等操刀幕後3DCG，也負責部分角色服裝及髮型等設計製作，將於1月20日台灣上映(圖/采昌)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 日本最新動畫強片《喬瑟與虎與魚群》由台灣的「五號影像有限公司」的模型師、動畫師、 美術設計師等操刀幕後3DCG，也負責部分角色服裝及髮型等設計製作，將於1月2 0日台灣上映。

《喬瑟與虎與魚群動畫版》改編自芥川賞作家田邊聖子的經典青春愛情小說，由曾推出《我的英雄學院》、《 鋼之鍊金術師》等人氣動畫的製作公司「BONES」打造， 並找來新生代影星中川大志、清原果耶擔綱配音。

本片的3DCG製 作，找來日本的「株式會社5」，委託其位在台灣的子公司「 五號影像」（Studio5）操刀，參與的製作團隊， 主要都是台灣專業動畫人才，包含模型師10人，動畫師4人、 美術設計師7人，以及專案經理3人，總共24位。

除了本片的3DCG，團隊也負責片中魚的貼圖， 以及路人角色的服裝、髮型等製作設計。從2019年10月開始著 手製作，歷經半年時間。

3DCG導演的本多真透露，日本的CG製作動畫公 司，很少會雇用2D設計師。很多日本動畫製作公司，會以『 個人業務委託』的非正式雇用形式，來成立一個團隊， 而不是以正式員工身份去雇用製作人員。

本多真說，株式會社5以及五號 影像，皆是以正式員工身份去雇用跟案件有關的各職種製作人員。 這種做法是株式會社5的經營策略之一，因為這裡不是日本， 是考慮台灣的文化與勞動市場結果。



預告(影/Youtube)

這回參與《喬瑟與虎與魚群動畫版》的台灣優秀動畫人員， 都不約而同透露因為BONES有詳細定義規格的設計， 工作人員必須嚴格遵守，所以對BONES的嚴謹態度而一度感到辛 苦，然而也坦言自己能因此學到很多寶貴經驗。

動畫師羅昭明分享，他負責不同種類的魚群， 因此仔細去觀察水中生物的游動方式與生活樣貌， 如何在一顆鏡頭中呈現大量的魚群游動，對此下了很多功夫。 即使是一瞬間的畫面，BONES也不輕易妥協， 依然重視魚群的動態與節奏，這點令他相當佩服。

株式會社 5的業務經理松山千鶴表示，故事中關鍵的魚群跳躍感， 以及喬瑟跟魚群游泳的場景非常漂亮。那樣的美術與動畫， 增加了故事的深度，成為一部更令人感動的電影。

《喬瑟與虎與魚群動畫版》劇情描述不良於行的少女「喬瑟」及專攻海洋生物學的男大生「恒夫」，因為一場有驚無險的意外而相遇。 喬瑟的祖母給了恒夫一份工作，要他陪伴在喬瑟身邊。 然而個性扭曲又毒舌的喬瑟，卻讓恒夫逐漸對她失去耐心， 甚至開始跟她產生衝突。就當兩人逐漸看見彼此不為人知的面貌時， 彼此心的距離也為之貼近。這也讓喬瑟決定跟隨恒夫， 踏進自己從未見過的外在世界。