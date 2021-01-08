【賞雪須知】台灣宜蘭太平山、台北陽明山7日起陸續降雪•中部合歡山也成銀白世界 遊客請注意交管、加掛雪鏈

寒流搭配水氣，中部賞雪勝地合歡山8日清晨降入冬初雪或冰霰，成一片銀白世界；由於路面結冰，車輛限加掛雪鍊通行，請用路人備妥個人裝備與雪鍊。（... 寒流搭配水氣，中部賞雪勝地合歡山8日清晨降入冬初雪或冰霰，成一片銀白世界；由於路面結冰，車輛限加掛雪鍊通行，請用路人備妥個人裝備與雪鍊。（民眾提供/中央社）

更新時間: 2021-01-08 14:21

首次發稿: 2021-01-08 09:35

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寒流發威，合歡山8日凌晨降下入冬初雪，因路面結冰，車輛打滑、拋錨事故頻傳，警方呼籲民眾選擇四輪傳動車輛、加掛雪鏈再上山。（新城警分局提供/中央社）

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）林務局羅東林區管理處表示，寒流來襲，海拔約1900公尺高的太平山國家森林遊樂區7日晚上開始下雪，園區翠峰山屋一帶山頭逐漸轉白，山區遊客喜迎銀色世界。

中部賞雪勝地合歡山也降下入冬初雪或冰霰，合歡山公路、海拔3150公尺的松雪樓批上雪白外衣，讓等待多時的追雪族直喊「好美」，由於路面結冰，車輛行駛昆陽到大禹嶺須掛雪鍊。

寒流搭配水氣，宜蘭太平山、台北陽明山陸續降雪，中部賞雪勝地合歡山8日清晨也降雪或冰霰，包含標高3090公尺南投縣昆陽、標高3275公尺南投縣武嶺，及標高3150公尺花蓮縣合歡山莊、標高3002公尺花蓮縣小風口等地，都成為美麗的雪國世界。

新竹縣尖石鄉 多個山區部落降雪

新竹縣尖石鄉多個山區部落8日陸續有降雪情形，竹縣府表示，在石磊國小學區抬燿部落及禱告山持續下雪，不少家長主動接回學生，至於是否停課，目前校方正討論中。

新竹縣政府警察局橫山分局8日指出，尖石鄉宇老隘口清晨3時至4時開始飄雪，氣溫約攝氏零下5度，約到8時，在宇老觀景台積雪約3公分。

另外，竹60線18.5公里處路面已積雪結冰，為預防車輛打滑，警方上午也在宇老派出所前實施預警性封閉，外環道及竹60-1線則維持通車。

新竹縣政府消防局提供尖石、五峰消防分隊救災救護車輛雪鏈，強化在山區路面結冰時出勤能力。

桃園拉拉山 8日凌晨飄雪

寒流來襲，拉拉山8日凌晨開始飄雪，巨木群步道內的桌椅被白色的雪霜覆蓋。（桃園市觀旅局提供/中央社）

寒流來襲，中央社引述桃園市觀光旅遊局指出，拉拉山今天(8日) 凌晨一度下雪，巨木群步道內桌椅及拉拉山風景區入口車輛有白霜覆蓋；目前雖然暫時無降雪畫面，但仍可看見樹木被白霜覆蓋。

拉拉山巨木區地處桃園復興區與新北烏來區交界，全區海拔介於1500公尺至2130公尺，共有24株巨木，樹齡介於500年至2800年，是全台灣另一處可與阿里山齊名巨木保護區。

雪霸國家公園

雪霸國家公園海拔約3100公尺的369山莊今天(8日) 凌晨3時許，開始飄下白雪，但因水氣不足，清晨降雪已停止，雪霸國家公園管理處提醒山友，近期入山切記做好保暖措施並備妥雪地裝備。

陽明山瑞雪已有融雪跡象 8日啟動交通管制

寒流發威，警方8日表示，上午6時許，陽明山巴拉卡公路已降雪，路面有結冰跡象，啟動第一階段陽金公路與巴拉卡公路口交通管制，禁止未附掛雪鏈車輛。圖為二子坪停車場（翻攝畫面）。中央社

寒流來襲，陽明山巴拉卡公路8日清晨開始飄雪，警方啟動雪季勤務第一階段管制，禁止未附掛雪鏈車輛進入山區。圖為二子坪入口處。（翻攝畫面）中央社

根據中央氣象局觀測，位於陽明山的鞍部氣象站8日凌晨也降下瑞雪，但目前已經有融雪跡象。清晨5時觀測時氣溫0.1度，出現雨夾雪情況，不過固態降雪累積未達1公分，目前已有融雪現象。

警方8日表示，上午6時許，巴拉卡公路已降雪，路面有結冰跡象，啟動第一階段陽金公路與巴拉卡公路口交通管制，禁止未附掛雪鏈車輛進入山區。

寒流襲台，中央社氣象專家表示，北部約1000公尺的大屯山、七星山可能降雪，北市警7日發布陽明山區實施三階段交通管制，民眾需憑「仰德大道通行證」通行和加掛雪鏈。

因巴拉卡公路8日飄雪，警政署保七總隊第四大隊及台北市警察局北投分局上午6時15分啟動雪季勤務第一階段管制。

合歡山 交通管制情形

因應可能降雪，交通部公路總局7日傍晚就針對省道台14甲線18公里處南投縣翠峰，到41.5公里處花蓮縣大禹嶺路段，實施道路夜間預警封閉，因此，翠峰管制站8日清晨即有許多車輛等候，待開放後要衝上合歡山賞雪，路旁也有民眾著手為車輛輪胎加掛雪鍊。

中央社8日報導，根據氣象局「合歡山頂」測站觀測資料，今天氣溫約在攝氏零下0.1度到零下1.2度間。當地工作人員表示，這波固態降水應是清晨4時、5時開始降冰霰，目前累積1到2公分，合歡山區一片白茫茫，美不勝收。

氣象局表示，玉山氣象站截至8日上午7時，尚未回報觀測到降雪，而根據氣象資料顯示，合歡山這波固態降水應為雨夾雪，時間約是清晨5時、6時；中部地區今天清晨到上午仍有水氣，下午到晚間逐漸轉乾冷。

交通部公路總局第二區養護工程處表示，台8線榮興到洛韶、台14甲線翠峰到大禹嶺7日夜間實施預警封閉，8日清晨7時解除，經派員檢視路況，台14甲線指標29到41.5公里處昆陽到大禹嶺因路面結冰，車輛限加掛雪鍊通行，請用路人備妥個人裝備與雪鍊。

太平山國家森林遊樂區管理中心

8日中午12時後 啟動預警性管制措施

太平山國家森林遊樂區下雪，8日園區內林道及樹梢都成一片雪白，有民眾不畏嚴寒上山外拍。中央社

太平山莊8日覆蓋著白雪，搭配遠方的山巒，景色優美。中央社

羅東林管處所轄的太平山國家森林遊樂區管理中心經理黃信偉7日指出，下午近4時，遊樂區溫度降到攝氏0度，晚上6時40分因溫度夠低、濕度充足，翠峰山屋一帶開始降下瑞雪。

林務局羅東林區管理處表示，今天(8日) 園區預定清晨6時開園，但會視園區道路是否結冰情況，機動調整開園時間。

太平山國家森林遊樂區內的翠峰山屋一帶，晚上6時40分因溫度夠低、濕度充足，翠峰山屋一帶開始降下瑞雪，當地20多名住客搶先一睹夜間銀色世界美景；晚間9時，園區住客最多的太平山莊也跟隨降雪，150多名住客興奮不已，先後從溫暖的房間走出戶外，到太平山莊前廣場玩雪。

太平山國家森林遊樂區管理中心經理黃信偉說，8日園區預定清晨6時開園，但會視園區道路是否結冰，進行除冰作業並調整開園時間，呼籲遊客配合。

此外，因近日午後容易有濃霧，8日中午12時以後將啟動預警性管制措施，入園遊客只能前往海拔較低的鳩之澤溫泉區，通往海拔較高的太平山莊路段將封閉。

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宜蘭太平山國家森林遊樂區7日晚間陸續下雪，成一片銀白世界，8日一早遊客在園區內散步賞雪。中央社