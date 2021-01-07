總統府牛年春聯紅包袋 1/8 開放索取數量有限

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）總統府今（7）日公布農曆新年春聯、紅包袋與福袋設計樣式，明（8）日起開放民眾索取。

總統府發言人Kolas Yotaka表示，牛年春聯賀辭為「牛轉乾坤」，是從「扭轉」的概念出發，比喻把握機遇，克服挑戰，雖然歷經疫情衝擊，開展新局。

春聯賀詞由青年書法家王意淳女士所寫，厚實蒼勁的筆觸傳達「牛」的意象；「轉」及「乾」字為連綿線條，象徵翻轉時勢；「坤」字則以俐落筆法作結，一氣呵成。

牛年紅包袋由新生代平面設計師田修詮設計，以喜氣的紅色為底，構圖運用幾何色塊，交織出牛的型態，搭配牛在舞蹈的意象，帶出牛的動感與活力。

春聯及紅包袋將自1月8日起至2月9日止，配合總統府開放參觀活動發送，除2月6日假日開放參觀時間自上午8時至下午4時；每週一至週五平日開放參觀時段為上午9時至11時30分。未能前來總統府索取的民眾，可就近到行政院中部、雲嘉南區、南部、東部及金馬聯合服務中心洽取。

至於一元福袋，是由「日目視覺藝術」黃顯勛總監設計，使用童趣風格將水牛一家融入視覺。金牛象徵堅忍旺盛的生命力與土地共生共榮的精神，內貼一元新鑄硬幣。福袋首創結合藝術科技，民眾可透過圖卡內附之QR code，掃描進行AR互動，總統府將於1月中旬後說明發放資訊。





（圖／總統府）