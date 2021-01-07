寒流來襲 富邦產險提醒農漁民做好防寒措施、規劃保險分散損失

2020年元旦迎來首波寒流，氣溫降至入冬以來最低溫， 富邦產險啟動台中及苗栗地區溫度參數型梨保險理賠，預估賠款約1 70萬元。本週四(1/7) 起將有另一波寒流影響台灣，多個縣市氣溫下探攝氏9度以下， 富邦產險提醒，農民及水產養殖業者應儘早完成寒害防範措施， 同時也可透過規劃保險分散天災造成的經濟損失。

梨為臺灣高經濟農產品之一，栽種期長且易受寒害與颱風的侵襲， 造成嫁接失敗與落果等損失。富邦產險自2019年推出參數型梨農 作物保險，針對梨的生長特性規劃「低溫」、「颱風風速」、「 降雨量」三種保障， 轉移農作物生長期與採收期可能面臨的損失風險，而當氣溫連續低於 9度達24小時，富邦產險溫度參數型梨保險也隨即啟動理賠。

元旦假期的寒流造成台中及苗栗地區高接梨產區持續低溫， 根據中央氣象測站資訊，2020/12/30至2021/1/1 氣溫低於攝氏9度以下的時間長達29至42小時， 富邦產險立即啟動「溫度參數梨農作物保險」理賠， 主動關懷並協助保戶辦理理賠申請，預估賠款約170萬元， 發揮守護梨農收成的重要功能。

富邦產險表示，極端氣候逐年加劇， 提醒農漁民除了儘早做好防寒準備之外， 更可透過農業保險來分散天災造成的經濟損失。 富邦產險將持續密切關注低溫威脅， 積極提供農漁險保戶即時有感的服務。