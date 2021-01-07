網羅專家協助客製「減C策略」 新北8成國中減C有成

新北自108年起推動「新北學力UP支持計畫」， 創造新北5科減C大幅進步， 109年全市78所國中至少一科減C成功， 將近全市國中8成比例，其中更包含16所偏鄉國中， 成功關鍵的角色之一是高達60場的學力診斷專家諮詢工作坊及專家 到校客製最適合的減C方案。

張明文局長表示，新北堅持「成就每個孩子」，推動「 新北學力UP支持計畫」，落實素養導向教學及學習扶助， 支持學習弱勢的孩子。2年來已辦理近60場專家學力診斷諮詢， 學校也自辦240場研習，更透過數據分析、數位學習平台、 2年千萬的獎勵金，未來要繼續鼓勵學校、教師、學生及家長， 一同努力。

新北市網羅學習扶助、精進教學、 試題分析專家學者及教育實務工作者30位組成專家諮詢團， 辦理工作坊及每學期到校諮詢，幫助學校精準診斷學力問題， 引導老師進行有效能的差異化教學， 更量身打造最適合的學生學習方案。另外並補助學校就改善主題， 邀請該領域專家學者進行專業成長研習， 指導行政人員及教師具體執行策略。 透過診斷諮詢及提出客製化方案，協助各校減C有成。

土城國中約有五分之一學生來自弱勢家庭， 曾遇到每科待加強比例均高於全國平均的困境， 但透過計畫支持及專家協助，去(109) 年國數社自4科待加強比例皆低於全國平均， 以驚人進步幅度獲得40萬元獎金。 徐澤汶老師表示參與專家諮詢及工作坊受到極大的激勵， 專家們對學校近年落實學習扶助及品德教育，以及輔導教師、 導師針對學習扶助篩選測驗未通過的學生進行家訪， 第一手了解支持學生及家庭需求，相當地肯定。 過程中更為團隊解惑，釐清會考與學習扶助的關聯， 大幅提升學習扶助成效。

積穗國中去年數學科待加強C比例表現不但比去年降低6.57%， 更低於全國0.03%，打破會考以來校史記錄， 學校5科待加強C比例加總更是減少超過20%。 教務主任莊志勇說，透過專家諮詢指導， 學校在規劃提升學力策略上，更能突破盲點， 像是加強老師差異化教學的能力，讓學生馬上突飛猛進。 老師也依據學生特質，透過落實差異化教學，客製化學習進度， 成功提升了孩子的基本學力。

新北市教育局表示，基本學力品質是多元適性的基礎， 秉持不放棄每個孩子，將持續支持學校推動有效的學習策略， 也讓學校因應不同地區、特色及親、師、生的需求， 提出屬於自己的「減C作戰策略」，也提升學生未來的競爭力。