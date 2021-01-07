網羅專家協助客製「減C策略」 新北8成國中減C有成

照片來源：新北市政府教育局提供
照片來源：新北市政府教育局提供
新北自108年起推動「新北學力UP支持計畫」，創造新北5科減C大幅進步，109年全市78所國中至少一科減C成功，將近全市國中8成比例，其中更包含16所偏鄉國中，成功關鍵的角色之一是高達60場的學力診斷專家諮詢工作坊及專家到校客製最適合的減C方案。
張明文局長表示，新北堅持「成就每個孩子」，推動「新北學力UP支持計畫」，落實素養導向教學及學習扶助，支持學習弱勢的孩子。2年來已辦理近60場專家學力診斷諮詢，學校也自辦240場研習，更透過數據分析、數位學習平台、2年千萬的獎勵金，未來要繼續鼓勵學校、教師、學生及家長，一同努力。
新北市網羅學習扶助、精進教學、試題分析專家學者及教育實務工作者30位組成專家諮詢團，辦理工作坊及每學期到校諮詢，幫助學校精準診斷學力問題，引導老師進行有效能的差異化教學，更量身打造最適合的學生學習方案。另外並補助學校就改善主題，邀請該領域專家學者進行專業成長研習，指導行政人員及教師具體執行策略。透過診斷諮詢及提出客製化方案，協助各校減C有成。
土城國中約有五分之一學生來自弱勢家庭，曾遇到每科待加強比例均高於全國平均的困境，但透過計畫支持及專家協助，去(109)年國數社自4科待加強比例皆低於全國平均，以驚人進步幅度獲得40萬元獎金。徐澤汶老師表示參與專家諮詢及工作坊受到極大的激勵，專家們對學校近年落實學習扶助及品德教育，以及輔導教師、導師針對學習扶助篩選測驗未通過的學生進行家訪，第一手了解支持學生及家庭需求，相當地肯定。過程中更為團隊解惑，釐清會考與學習扶助的關聯，大幅提升學習扶助成效。
積穗國中去年數學科待加強C比例表現不但比去年降低6.57%，更低於全國0.03%，打破會考以來校史記錄，學校5科待加強C比例加總更是減少超過20%。教務主任莊志勇說，透過專家諮詢指導，學校在規劃提升學力策略上，更能突破盲點，像是加強老師差異化教學的能力，讓學生馬上突飛猛進。老師也依據學生特質，透過落實差異化教學，客製化學習進度，成功提升了孩子的基本學力。
新北市教育局表示，基本學力品質是多元適性的基礎，秉持不放棄每個孩子，將持續支持學校推動有效的學習策略，也讓學校因應不同地區、特色及親、師、生的需求，提出屬於自己的「減C作戰策略」，也提升學生未來的競爭力。