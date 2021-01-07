新北市復康巴士一年服務63萬多人次 台北中興扶輪社特來新北捐贈第4輛

新北市復康巴士一年服務身障朋友和失能長輩超過63萬人次，這樣扎實的服務成果讓許多善心企業團體宮廟或個人慨於捐贈，連在鄰近縣市的社團都樂於捐給新北市。台北市中興扶輪社7日就專程跨河來捐贈第4輛，社長許兆慶說，該社經過專業評估，無論從需求人口、服務績效，新北市都名列前茅，因此該社才會持續捐贈給新北市。

許兆慶表示，他幼年家裡開米行，父親常告誡他說：「呷人一口、還人一斗」，中興扶輪社雖是在台北市，但有一半社友住在新北市，或是事業工作跟新北市有關，經過調查考量，新北市使用復康巴士的需求量和營運績效都非常高，因此社友一致決定捐贈給新北市。

許兆慶說，中興扶輪社近年來合計捐贈4輛給新北市，其中3輛是由前社長興美華投資股份有限公司董事長李國興夫婦出資，但以扶輪社名義捐贈。該社成員包含律師、建築師、會計師、醫師、證券投顧經理人等，17年來已累積捐助超過900萬元的慈愛獎助學金，連續9年愛心捐款普門仁愛之家達410萬元，除捐給新北市復康巴士，也曾捐贈過基隆礦工醫院1輛復康巴士。

代表受贈的副市長謝政達表示，新北市有身障人口17萬多人，每個月老年人口成長3千人，高齡失能的長輩也會用到復康巴士，新北市目前共有595輛（含此次捐贈），去年一年服務超過63萬人次，非常感謝台北市中興扶輪社來新北市捐贈，市府定會善加運用，以回報捐贈者的初衷。