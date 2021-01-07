中國首富馬雲為何惹得一身腥？CNN：鋒頭太健比「黨」還威風

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）阿里巴巴創辦人馬雲神隱多日，引發外界諸多揣測，昔日風生水起、集寵愛於一身的他，這回踢到鐵板，旗下螞蟻集團大張旗鼓的掛牌計畫被臨時喊卡，連人都不見蹤影。美媒認為，馬雲從雲端跌落，都是因為誤解了自身定位－權勢再大，也不能大過黨。

CNN指出，向來直言不諱的個性，是創投家馬雲的魅力之一，但這項特質卻也成了雙面刃。他去年10月在上海金融鋒會中，批評政府阻礙創新，國家銀行體系被「當鋪思維」所囿。

北京領導階層怎能容許這番大逆不道的言論？報復來得很快，金融監管單位一出手，就叫停螞蟻集團上市計畫，下令集團業務重整，這把火還燒到阿里巴巴集團，目前正因涉嫌壟斷行為，遭監管單位調查。

牛津大學現代中國史教授Rana Mitter指出，中國這一連串動作，是要傳遞一訊息，那就是科技創投家儘管再風光、再如何撐起中國光鮮亮麗的門面，都不能忘了一件事，沒有人能大過中國共產黨。觀察家認為，馬雲很清楚自己的言論已觸及當局底線，旗下事業被盯上之際，低調才是王道。

從英文老師搖身一變成為富商巨賈，馬雲已成為中國經濟崛起與企業家精神之具體形象。值中國積極拓展軟實力之際，北京當局雖樂見這類「自產」的科技巨擘大力施為，卻也漸漸意識到，其過度膨脹的影響力，已成為威脅中國政經穩定的一股力量。

Mitter表示，北京當局正藉著打壓科技業巨頭，挫其銳氣，從而奪回掌控，也不啻是一種殺雞儆猴的手段，讓所有人明瞭，任何科技創新之作為，唯有在黨的同意下，才有實現的可能。