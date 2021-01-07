【川普鐵粉之亂】台裔眾議員籲彭斯行使權力　促川普提早下台一鞠躬

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）美國國會大廈6日聯邦參、眾議員6日召開聯席會議之際，遭川普堅定支持者攻陷，場面失控，混亂之中國會議員找掩護保命，川普支持者中有人中彈身亡，共和民主兩黨領袖及政府要員紛紛公開譴責占領暴行，其中台裔眾議員劉雲平（Ted Lieu）敦促副總統彭斯啟動《憲法》第25條修正案，讓川普提前下台一鞠躬。

聯席會議原訂要確認選舉人團投票結果（拜登306票對上川普232票），儘管參議院共和黨籍領袖麥康奈（Mitch McConnell）事前呼籲依體制運作，逾150名共和黨員仍不從，而副總統彭斯更拒絕川普要求，表示無法利用自身權力去否定選舉人團投票結果。

代表加州第33區的民主黨籍聯邦眾議員劉雲平，7日在推文上呼籲川普副手彭斯，啟動《憲法》第25條修正案罷黜川普，因為他已和現實脫節、憤怒又危險，不再適任一國之元首。

同一時間，美國國務卿龐佩奧6日公開譴責華府及國會大廈暴動，直呼「無法接受」「無法忍受」，指違法入侵國會大廈者必須繩之以法。白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）同一時間也推文，希望國會能儘速恢復正常運作，「天佑美國」，他也讚許副總統彭斯堅守體制底線，勇於抵抗川普壓力。

就在包括劉雲平在內的多位民主黨國會議員疾呼透過憲法修正案讓川普提前十多天退任之際，傳出包括歐布萊恩在內三位川普的白宮國安團隊成員，對於川普在鐵粉國會暴動的反應感到失望，準備在聯席會議後請辭。CNN引用知情人士消息報導，副國安顧問博明（Matthew Pottinger）已於台北時間7日下午請辭。