【川普鐵粉之亂】台裔眾議員籲彭斯行使權力　促川普提早下台一鞠躬

(台灣英文新聞/楊琇羽 綜合外電報導)美國國會大廈6日聯邦參、眾議員6日召開聯席會議之際,遭川普堅定支持者攻陷,場面失控,混亂之中國會議員找掩護保命,川普支持者中有人中彈身亡,共和民主兩黨領袖及政府要員紛紛公開譴責占領暴行,其中台裔眾議員劉雲平(Ted Lieu)敦促副總統彭斯啟動《憲法》第25條修正案,讓川普提前下台一鞠躬。

聯席會議原訂要確認選舉人團投票結果(拜登306票對上川普232票),儘管參議院共和黨籍領袖麥康奈(Mitch McConnell)事前呼籲依體制運作,逾150名共和黨員仍不從,而副總統彭斯更拒絕川普要求,表示無法利用自身權力去否定選舉人團投票結果。

代表加州第33區的民主黨籍聯邦眾議員劉雲平,7日在推文上呼籲川普副手彭斯,啟動《憲法》第25條修正案罷黜川普,因為他已和現實脫節、憤怒又危險,不再適任一國之元首。

Dear @VP @Mike_Pence: You need to start the 25th Amendment. @realDonaldTrump is detached from reality. https://t.co/FkGBte8ZxB